Τραγική έλλειψη εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο Καρδαμύλης: Κάθε μέρα τα παιδιά μιας τάξης δεν πάνε σχολείο!

Λείπουν καθηγητές στο Γυμνάσιο Καρδαμύλης και κάθε μέρα δεν πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά της μιας τάξης, ενώ αυτά των άλλων δύο τάξεων κάνουν μάθημα μόλις 3 ώρες, από τις 8 έως τις 11 το πρωί.

Σύμφωνα με ενημέρωση – διαμαρτυρία από γονείς μαθητών, στο Γυμνάσιο Καρδαμύλης λείπουν μαθηματικός, φιλόλογος, γυμναστής και θεολόγος. Αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί να υλοποιηθεί κανονικό σχολικό πρόγραμμα, γι’ αυτό και έχει αποφασιστεί κάθε μέρα τα παιδιά μιας τάξης να μένουν στο σπίτι τους. Σήμερα είναι να μείνουν τα παιδιά της Β’ τάξης, που την περασμένη εβδομάδα δεν πήγαν σχολείο 2 ημέρες. Και τα παιδιά των άλλων δύο τάξεων κάνουν 3 ώρες μάθημα και ύστερα επιστρέφουν στο σπίτι τους.

Μέχρι την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στη Μεσσηνία, σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, αναμένεται να έρθουν αναπληρωτές μαθηματικοί και φιλόλογοι, με την ελπίδα να καλυφθούν τα κενά στο σχολείο της Καρδαμύλης. Μέχρι τότε θα κάνουν υπομονή οι γονείς. Αν δεν καλυφθούν, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε ουσιαστικές και δυναμικές αντιδράσεις.

Γ.Σ.