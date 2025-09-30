Λιθουανοί μαθητές στην Καλαμάτα

Οι Λιθουανοί μαθητές και οι δύο συνοδοί καθηγήτριες, Diana Ketvirtiewe και Zita Keziene, προέρχονται από την πόλη Utena, που βρίσκεται βόρεια της πρωτεύουσας Βίλνιου

Κατά την παραμονή τους εδώ, διάρκειας μιας εβδομάδας, ξεναγήθηκαν σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Μεσσηνίας, στην 1η Διεθνή Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας καθώς και στη Δυτική Μάνη. Επίσης, γεύτηκαν παραδοσιακά εδέσματα στα τοπικά εστιατόρια και επιχειρήσεις, ενώ καθημερινά παρακολουθούσαν μαθήματα στα τμήματα της Β΄ Λυκείου της 6ου ΓΕΛ Καλαμάτας. Με τη σειρά τους και αυτοί, έκαναν παρουσίαση στους μαθητές/ριές μας σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας στο δικό τους σχολείο, το A. Sapokos Gymnasium, και έδειξαν slides από τις ομορφιές και τα μνημεία της πατρίδας τους.

Η εβδομάδα έληξε με πάρτι που διοργάνωσε το 6ο ΓΕΛ στο χώρο του σχολείου για τους αλλοδαπούς μαθητές/ριες και τις συνοδούς τους, και την πρόσκληση -από μέρους τους, να μας ανταποδώσουν τη φιλοξενία στη Λιθουανία.