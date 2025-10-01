Σχολικός διαγωνισμός ανακύκλωσης: Στη δεύτερη θέση το 1ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

Επιτυχία για το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Καλαμάτας που κερδίζει ένα ταξίδι 5 ημερών για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος σε όποια πόλη της Ελλάδας επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές.

Την πρώτη θέση του διαγωνισμού πήρε το 2ο Γενικό Λύκειο Αργους (έπαθλο ένα ταξίδι 5 ημερών για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος σε όποια πόλη της Ευρώπης επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές) και την τρίτη θέση το 1ο Γενικό Λύκειο Αργους (έπαθλο ένα Smartwatch για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος).

Εκτός των ανακοινωμένων δώρων του διαγωνισμού και εξαιτίας της εξαιρετικά μεγάλης συμμετοχής των μαθητών αποφασίστηκε η παροχή επάθλων και στο πρωτεύον Σχολικό τμήμα κάθε Δήμου. Το έπαθλο είναι ένα Smartwatch για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος.