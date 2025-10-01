eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2025 13:42

Σχολικός διαγωνισμός ανακύκλωσης: Στη δεύτερη θέση το 1ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Σχολικός διαγωνισμός ανακύκλωσης: Στη δεύτερη θέση το 1ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο μεγάλος εκπαιδευτικός διαγωνισμός ανακύκλωσης σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμων Περιφέρειας Πελοποννήσου που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το ΦΟΔΣΑ (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Επιτυχία για το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Καλαμάτας που κερδίζει ένα ταξίδι 5 ημερών για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος σε όποια πόλη της Ελλάδας επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές.
Την πρώτη θέση του διαγωνισμού πήρε το 2ο Γενικό Λύκειο Αργους (έπαθλο ένα ταξίδι 5 ημερών για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος σε όποια πόλη της Ευρώπης επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές) και την τρίτη θέση το 1ο Γενικό Λύκειο Αργους (έπαθλο ένα Smartwatch για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος).
Εκτός των ανακοινωμένων δώρων του διαγωνισμού και εξαιτίας της εξαιρετικά μεγάλης συμμετοχής των μαθητών αποφασίστηκε η παροχή επάθλων και στο πρωτεύον Σχολικό τμήμα κάθε Δήμου. Το έπαθλο είναι ένα Smartwatch για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος.

 

Κατηγορία Παιδεία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις