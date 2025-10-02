Εκδήλωση μνήμης για τα Τέμπη στο 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Εκδήλωση μνήμης και ενημέρωσης για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, πραγματοποιείται στο 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, στον προαύλιο χώρο του σχολείου, μεθαύριο Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου προσκαλεί τους πολίτες της Καλαμάτας και των γύρω περιοχών στην εκδήλωση κι ενημερώνει ότι διοργανώνεται “με αφορμή γκράφιτι που φιλοτέχνησαν παιδιά του σχολείου, για να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το τραγικό συμβάν, αλλά και να διατηρήσουν στη μνήμη των νεότερων όσα συνέβησαν και μας αφορούν όλους!”.

Θα μιλήσουν η Σταυρούλα Βασιλοπούλου - μαθήτρια, ο Παύλος Ασλανίδης - πατέρας θύματος, ο Ξενοφών Κοντιάδης - συνταγματολόγος και η Γιώτα Παπαγεωργίου - ψυχολόγος. Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Ηλίας Μπιτσάνης.