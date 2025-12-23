eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

"Σφύριξε" το τουριστικό τρενάκι της Καλαμάτας - Ξεκίνησαν τα δρομολόγια

&quot;Σφύριξε&quot; το τουριστικό τρενάκι της Καλαμάτας - Ξεκίνησαν τα δρομολόγια

Ξεκίνησαν τα δρομολόγια του τουριστικού τρένου της Καλαμάτας για την εορταστική περίοδο.

Η νέα αυτή εμπειρία καλεί κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν τη γοητεία της πρωτεύουσας της Μεσσηνίας μέσα από μια ξεχωριστή διαδρομή, συνδυάζοντας ιστορία, πολιτισμό και τοπική ατμόσφαιρα.

Η διαδρομή 2,7 χιλιόμετρων αφορά τόσο το Ιστορικό Κέντρο όσο και το εμπορικό κέντρο της πόλης, με το αντίτιμο να έχει οριστεί στα 5 ευρώ για τους ενήλικες και στα 3 ευρώ για τα παιδιά.

Η πρώτη και βασική διαδρομή του τρένου έχει αφετηρία την οδό Κροντήρη στο πάνω μέρος της κεντρικής πλατείας και διαγράφει έναν κύκλο που περνά από κομβικά σημεία της πόλης (Νικηταρά – Αναγνωσταρά – πλ. 23ης Μαρτίου – Υπαπαντής – Χρυσοστόμου Θέμελη – Φάριος – Μητροπολίτη Μελετίου – Υπαπαντής – 23ης Μαρτίου – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους – Φραντζή – Σιδηροδρομικού Σταθμού – Γιατράκου – Νέδοντος - Κροντήρη). Η εναλλακτική διαδρομή διασχίζει τις οδούς Αριστομένους – Φραντζή – Σιδηροδρομικού Σταθμού – Γιατράκου – Νέδοντος – Κιλκίς – Αρτέμιδος – 23ης Μαρτίου – Υπαπαντής – Χρυσοστόμου Θέμελη – Φάριος – Μητροπολίτη Μελετίου – Υπαπαντής – 23ης Μαρτίου – Νέδοντος – Κροντήρη.

Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται ανά μισή ώρα (10 π.μ.-2.30 μ.μ. και 4.30 μ.μ. με 8.30 μ.μ.). Αναλυτικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα από το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

