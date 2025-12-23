Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: Συμπαράστασή στον αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων

Ειδικότερα, το παράρτημα του ΓΕΩΤΕΕ, σε ανακοίνωσή του, παρατηρεί ότι “ως ο θεσμοθετημένος επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα που άπτονται των επιστημονικών του πεδίων και εκφράζοντας τους επιστήμονες γεωτεχνικούς που βρίσκονται

καθημερινά δίπλα στον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, το μελισσοκόμο και το δασεργάτη, διατυπώνει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Μια κατάσταση, ιδιαίτερα

δυσμενή - στα όρια της επιβίωσης - η οποία απειλεί άμεσα την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας μας αλλά και της Ε.Ε. γενικότερα. Η δύσκολη πραγματικότητα που βιώνει ο πρωτογενής τομέας είναι το αποτέλεσμα χρόνιων δυσλειτουργιών και παραλείψεων που έχουν φέρει την κατάσταση στο μη περαιτέρω”.

Επισημαίνει πως “βασικά προβλήματα αποτελούν: Το κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί κυρίως εξαιτίας της ενέργειας και των ακριβών πρώτων υλών. Στην πλειοψηφία των αγροκτηνοτροφικών παραγόμενων προϊόντων παρατηρείται αρκετά χαμηλή τιμή που απολαμβάνει ο παραγωγός (πολλές φορές και κάτω του κόστους παραγωγής ή πολύ κοντά σε αυτό), με τον καταναλωτή να πληρώνει πολύ ακριβά. Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης έχουν κάνει την παραγωγή των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα αρκετά δύσκολη και αστάθμητη. Οι επιζωοτίες που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, έχουν επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή ζωικών προϊόντων και γάλακτος. Οι υδάτινοι πόροι μειώνονται δραματικά. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων, η γραφειοκρατία που αυξάνεται κατά την εφαρμογή της ΚΑΠ, η έλλειψη φορέα αγροτικής πίστης και το απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ, αφαιρούν κρίσιμους οικονομικούς πόρους από τους παραγωγούς. Η έλλειψη ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για να μπορέσουν οι νέοι και οι νέες να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να ασχοληθούν ενεργά με τον πρωτογενή τομέα”.

Οι προτάσεις που καταθέτει το παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., για την έξοδο από την κρίση, είναι: “Μείωση του κόστους παραγωγής. Μέτρα για την αύξηση των τιμών παραγωγού με τη θέσπιση επαρκούς νομικού πλαισίου για τη μείωση της ψαλίδας από το χωράφι στο ράφι και ενθάρρυνση δημιουργίας Ομάδων Παραγωγών, συνεταιρισμών και δημοπρατηρίων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα για την αναγέννηση της κτηνοτροφίας. Πολιτική προσαρμογής στην κλιματική κρίση. Ολοκληρωμένη διαχείριση αρδευτικού νερού με κρίσιμα εγγειοβελτιωτικά έργα και τη θέσπιση κινήτρων για χρήση σύγχρονων τρόπων άρδευσης που εξοικονομούν μεγάλες ποσότητες αρδευτικού νερού. Μείωση της γραφειοκρατίας με την απλοποίηση του συστήματος επιδοτήσεων

και αποζημιώσεων, καθώς και δεσμευτικό ετήσιο χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Συγκεκριμένα μέτρα για τη βοήθεια στις νέες και νέους να μπορέσουν να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην ύπαιθρο για να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή. Η εκπαίδευση των νέων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη γη και η παροχή συμβουλών από εκπαιδευμένους γεωτεχνικούς να αποτελέσει εθνική στρατηγική. Ουσιαστικά μέτρα για την προσέλκυση εργατών γης”.

Τέλος, η Δ.Ε. του παραρτήματος τονίζει προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι “αποτελεί μονόδρομο η ουσιαστική και άμεση στήριξη του πρωτογενούς τομέα, καθώς και η χάραξη μακρόπνοης εθνικής και περιφερειακής αγροτικής πολιτικής. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο θα είναι αρωγός στον αγώνα των απασχολούμενων με την παραγωγή και πάντα στο πλευρό όλων όσων επιθυμούν και επιδιώκουν την πραγματική αναγέννηση της πρωτογενούς παραγωγής”.