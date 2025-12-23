Να κλείσει ο κύκλος της ανευθυνότητας   

Οι ελαιοπαραγωγοί μετρούν τεράστιες ζημιές. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών της Μεσσηνίας οι ελιές έχουν πλέον σαπίσει πάνω στα δέντρα. Το ελαιόλαδο που παράγεται είναι τραγικά υποβαθμισμένο ποιοτικά και η οικονομική ζημιά τεράστια. Ο αντίκτυπος στην τοπική οικονομία αναμένεται να είναι συνταρακτικός και αυτό θα έχει πολλαπλές συνέπειες.

Η κατάθεση μήνυσης από τον Αγροτικό Σύλλογο Χανδρινού για την αναζήτηση ευθυνών για τη ζημιά που υπέστη η ελαιοπαραγωγή λόγω του δάκου και του γλοιοσπορίου, είναι ένα νέο στοιχείο, που ενδεχομένως να φέρει εξελίξεις σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο. Η διερεύνηση των ευθυνών πιθανότατα θα αναδείξει, μέσω των δικαστικών αιθουσών, τις πολιτικές ευθύνες. Έτσι το πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία και ενδέχεται να ανοίξει με αυτόν τον τρόπο το μεγάλο ζήτημα της δακοπροστασίας και συνολικά της αγροτικής παραγωγής από ζημιές.

Οι αγρότες πληρώνουν για τη δακοκτονία και οι όποιες αστοχίες που προκαλούνται, πρωτογενώς ή δευτερογενώς, θα πρέπει να αποζημιώνονται. Το να έχουν κάνει όλοι καλά τη δουλειά τους και οι ελιές να σαπίζουν πάνω στα δέντρα δεν γίνεται. Η μετάθεση ευθυνών και το τελικό «φταίξιμο» στον αγαπητό κύριο Χατζηπετρή θα πρέπει να δώσει τη θέση του στο συγκεκριμένο, που θα οδηγεί στην αποζημίωση αυτού που ζημιώθηκε. Αποζημίωση δικαιούνται και οι ελαιοπαραγωγοί από ζημιές από καιρικές συνθήκες, όπως το χαλάζι και εδώ υπάρχει ασφάλιστρο, το οποίο μάλιστα εισπράττεται άμεσα και προκαταβολικά από την επιδότηση, το οποίο όμως θα πρέπει πραγματικά να ασφαλίζει την παραγωγή και να μην μετατρέπεται η υποχρέωση σε χάρη και ρουσφέτι πολιτικών παραγόντων.

Η ενίσχυση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα προϋποθέτει κανόνες ασφάλειας εισοδήματος. Η αποζημίωση των ζημιών που δεν οφείλονται σε αδράνεια του καλλιεργητή είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Η θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων και ο καταλογισμός ευθυνών είναι ζητήματα βασικά για μια οργανωμένη οικονομία. Όταν αυτό απουσιάζει, υπάρχει η περιθωριοποίηση και η εγκατάλειψη.

Το αγροτικό πρόβλημα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της δημοσιότητας εδώ και μήνες, επειδή οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δικαιοσύνης αποκάλυψαν τη μαφία που έκλεβε τις επιδοτήσεις από τους πραγματικούς δικαιούχους του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Είναι η στιγμή, όπου η ελληνική δικαιοσύνη καλείται να πράξει το καθήκον της στο ζήτημα των ζημιών στην ελαιοπαραγωγή. Η αποσαφήνιση της ύπαρξης ή μη ευθυνών και ο καταλογισμός τους, αν υπάρχουν, είναι μια αναγκαία διαδικασία, για να σταματήσουν όλοι να γυρίζουν γύρω από τα ίδια και τα ίδια χωρίς να αλλάζει τίποτα.

panagopg@gmail.com