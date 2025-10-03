Διαμαρτυρία Συλλόγου Γονέων: Με μόλις τρεις καθηγητές το Γυμνάσιο Μεθώνης!

Η επόμενη περίοδος για τον διορισμό αναπληρωτών είναι στα μέσα Νοεμβρίου. Για τις τραγικές αυτές συνθήκες φοίτησης των παιδιών τους διαμαρτύρεται έντονα το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου – Λυκείου Μεθώνης, τονίζει πως “τα παιδιά της επαρχίας δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού, ούτε τα σχολεία μας δεύτερης και τρίτης ταχύτητας και ζητεί “το αυτονόητο: ένα σχολείο λειτουργικό. Ένα σχολείο στο οποίο τα παιδιά δεν θα πηγαίνουν για δύο ώρες ημερησίως, που θα αντιμετωπίζεται ισότιμα και ισάξια με άλλα σχολεία της χώρας”.

Σε επιστολή διαμαρτυρίας του το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου – Λυκείου Μεθώνης σημειώνει: “Ως εκπρόσωπος των Γονέων, αλλά και μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου Μεθώνης, με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση μας για τις συνθήκες φοίτησης των παιδιών μας στο σχολείο. Έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια περιοχή με πλούσια και σημαντική ιστορία, απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και τεράστιας τουριστικής ανάπτυξης. Από την άλλη μεριά έχουμε την ατυχία να ζούμε σε μια περιοχή όπου το κράτος, αλλά και το υπουργείο Παιδείας πιο συγκεκριμένα, θεωρεί παραμεθόριο, υποβαθμίζοντας τα σχολεία μας. Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς το Γυμνάσιο μας υπολειτουργεί με μόλις τρεις καθηγητές και ημερήσιο πρόγραμμα δύο και τριών ωρών. Μόλις σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι δεν προβλέπεται να συμπληρωθούν τα κενά με προσλήψεις αναπληρωτών, όπως μας είχαν ενημερώσει ότι θα γίνει αρχές Οκτωβρίου. Εδώ να σημειώσω ότι η επόμενη φάση έχει οριστεί για τα μέσα Νοεμβρίου, περίοδος κατά την οποία τα παιδιά κανονικά θα έπρεπε να έχουν τις εξετάσεις του τετραμήνου. Η κατάσταση αυτή φυσικά δεν είναι πρωτόγνωρη για εμάς, όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε να δικαιολογούμε και να ανεχόμαστε αυτές τις ανεπίτρεπτες καταστάσεις και να θεωρούμε τα παράλογα ως μη αναστρέψιμα μόνο και μόνο επειδή έτυχε να ζούμε σε αυτή την χώρα. Τα παιδιά της επαρχίας δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού, ούτε τα σχολεία μας δεύτερης και τρίτης ταχύτητας. Το Λύκειό μας στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις είχε επιτυχία σχεδόν 100% στην εισαγωγή στα ΑΕΙ και το υπουργείο επιμένει να μοριοδοτεί τους καθηγητές με μόλις 7 μόρια, με αποτέλεσμα και αυτοί που διορίζονται να προτιμούν να μην εργαστούν καθόλου, από το να έρθουν στην Μεθώνη. Το υπουργείο να αρνείται κατηγορηματικά την αναβάθμιση του σχολείου μας χωρίς μια ξεκάθαρη εξήγηση. Τέλος, να σημειώσω ότι καθε χρόνο αυτά τα δυο σχολεία που το υπουργείο αγνοεί, διοργανώνουν τριήμερο Πανελλαδικό Συνέδριο με προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, δημοσιογράφους, σκηνοθέτες και λογοτέχνες με την στήριξη μόνο της τοπικής κοινωνίας και διάφορων κοινωφελών ιδρυμάτων. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει μαθητές και εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς, να κερδίζουν βραβεία και διακρίσεις. Ζητάμε το αυτονόητο: ένα σχολείο λειτουργικό. Ένα σχολείο στο οποίο τα παιδιά δεν θα πηγαίνουν για δύο ώρες ημερησίως, σαν να βγαίνουν την απογευματινή τους βόλτα. Ένα σχολείο που θα αντιμετωπίζεται ισότιμα και ισάξια με άλλα σχολεία της χώρας, τα οποία από την έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι πλήρως επανδρωμένα”.