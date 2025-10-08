Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: “Τα σχολεία δεν λειτουργούν με το… τίποτα”

Σε ανακοίνωσή του με τίτλο “Τα σχολεία δεν λειτουργούν με το… τίποτα”, ο Σύλλογος παρατηρεί πως για άλλη μία χρονιά τα σχολεία βρίσκονται σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας και αδυναμίας κάλυψης άμεσων και καθημερινών αναγκών τους. “Με τη συνεχή υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης στον κρατικό προϋπολογισμό και την πολιτική επιλογή της απόσυρσης των ευθυνών της κυβέρνησης από τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης από τη μία, την κατάργηση των σχολικών επιτροπών από την άλλη, οδηγούν τις σχολικές μονάδες σε αδιέξοδο” τονίζεται από το Σύλλογο, σημειώνοντας τα ακόλουθα: “Έχει διαμορφωθεί μια τραγική κατάσταση, που καταδεικνύει ότι το περίφημο «επιτελικό κράτος» είναι ένα «πουκάμισο αδειανό», όταν πρόκειται να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Διακυβεύεται η ασφαλής λειτουργία των σχολικών μονάδων και αυτό δεν οφείλεται στην «ανικανότητα» της κυβέρνησης, αλλά στην πολιτική της επιλογή να αποτινάξει από πάνω της τα οικονομικά βάρη που αφορούν σε τομείς του κοινωνικού κράτους τους οποίους θεωρεί περιττό κόστος. Όμως ευθύνες έχει και η δημοτική αρχή! Σε συνάντηση εργασίας που έγινε στην αρχή της χρονιάς «μάθαμε» από το επιτελείο του δήμου πως «Έχουμε λύσει τα ζητήματα που αφορούν τις προμήθειες στα σχολεία. Έχει ξεκαθαριστεί στους διευθυντές και στις προϊσταμένες ότι όποιες πάγιες ανάγκες υπάρχουν θα καλύπτονται από τον Δήμο Καλαμάτας, ώστε τα σχολεία να μπορούν να λειτουργούν χωρίς προβλήματα.» Ένας μήνας λειτουργίας διαψεύδει περίτρανα αυτές τις δηλώσεις. Τα σχολεία πλέον είτε χρηματοδοτούνται από την παγία δόση για να προβούν σε αγορές για την κάλυψη των αναγκών τους είτε προμηθεύονται υλικά από το δήμο.

-Επεισόδιο πρώτο: Πώς γίνεται στην πραγματικότητα μια αγορά μέσω παγίας; Εκτυλίσσεται ένας απίστευτος γραφειοκρατικός κυκεώνας, πρέπει να σταλεί το αίτημα στην οικονομική υπηρεσία, να έχει γίνει έρευνα αγοράς για το φθηνότερο προϊόν, να εγκριθεί μετά από πολύ καιρό για να γίνει εντέλει η αγορά. Έπειτα διευθυντές-ντριες και προϊσταμένες αρχίζουν τα πηγαινέλα για να καταθέσουν τα σχετικά παραστατικά. Τις περισσότερες φορές, οι απόπειρες επικοινωνίας αποβαίνουν άκαρπες, καθώς το τμήμα παγίας ή το λογιστήριο σπάνια απαντούν. Τονίζεται πως οι συνάδελφοι-ισσες έχουν αυξημένα διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κυνήγια μαγισσών ούτε είναι υπάλληλοι του δήμου! Να σημειωθεί πως οι αγορές για τα σχολεία είναι αναγκαίες και άμεσες, δεν μπορούν να καθυστερούν. Αν π.χ. χρειάζεσαι λουκέτα, το σχολείο δεν μπορεί να μείνει ξεκλείδωτο για μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

-Επεισόδιο δεύτερο. Υποτίθεται υπάρχει πρόβλεψη από το δήμο μέσω διαγωνισμών για την αγορά χαρτικής ύλης, καθαριστικών, είδη υγιεινής που θα τα παραλαμβάναμε από την αποθήκη του δήμου. Στην πραγματικότητα από πέρσι το κάθε σχολείο, ενώ έχει προβεί στις σχετικές παραγγελίες, δεν έχει παραλάβει ούτε το 1/10 των παραγγελιών. Ξεκίνησε η σχολική χρονιά και δεν έχουν φτάσει τα ίδια χρειώδη υλικά σε όλες τις μονάδες. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε καθαριστικά για το καθαρισμό των σχολείων, μαρκαδόρους για τους πίνακες, χαρτί φωτοτυπικού κλπ. Αλλά και αυτά τα υλικά που έχουν φτάσει στα σχολεία είναι άχρηστα, γιατί προέρχονται από μειοδοτικό διαγωνισμό. Όσοι προμηθεύτηκαν κάποια πράγματα, έχουν μαρκαδόρους που δε γράφουν, κόλλες που δεν κολλούν, συρραπτικά που δε συρράπτουν, χλωρίνες που δεν μυρίζουν χλώριο και η λίστα δεν τελειώνει.

-Επεισόδιο τρίτο: Συντηρήσεις και μικροεπισκευές. Αναγκαζόμαστε για άλλη μια φορά να τονίσουμε πως και αυτή η σχολική χρονιά βρίσκει τα σχολεία μας αντιμέτωπα με σοβαρά προβλήματα υποδομών. Τα σχολεία λειτουργούν με επικίνδυνους όρους για την ασφάλεια των μαθητών μας και του προσωπικού. Κυβέρνηση και δήμοι θεωρούν ότι τα σχολεία μπορούν να λειτουργούν χωρίς χρηματοδότηση, σε κτίρια και υποδομές ανεπαρκή για τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση και τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας, ρίχνοντας έμμεσα την ευθύνη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και γονείς. Όχι μόνο δεν γίνονται οι γενναίες επεμβάσεις που έχουν ανάγκη τα γερασμένα και άβαφτα σχολεία μας ούτε δίνεται λύση γι΄αυτά που στεγάζονται σε λυόμενα, αλλά δεν καλύπτονται άμεσα ούτε οι μικροεπισκευές. Για να αλλάξεις καμένες λάμπες και πρίζες, ή για να επισκευάσεις βρύσες και καζανάκια που τρέχουν ή για να φτιαχτεί μία περίφραξη, επειδή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις την παγία ακόμη και αν τύχει να την έχεις, χρειάζεται να έχεις ιώβεια υπομονή καθώς οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου είναι υποστελεχωμένες!

Για όλα τα παραπάνω οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν μας καλύπτουν, ήταν στα πλαίσια εξωραϊσμού της κατάστασης. Γνωρίζουμε δυστυχώς από πρώτο χέρι πως μεγάλες επεμβάσεις στις υποδομές των σχολείων έχουν γίνει από το δήμο, όταν η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Γνωρίζουμε δυστυχώς ότι όλοι οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις που μπαίνουν από το καθεστώς της παγίας έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων περίπου 1.500 ευρώ σε σχέση με το παλιότερο καθεστώς λειτουργίας. Γνωρίζουμε δυστυχώς πως ο οικονομικός στραγγαλισμός αναγκάζει τα σχολεία σε υπολειτουργία και οδηγεί Διευθυντές/ντριες, προϊσταμένες και γονείς να βάζουν χρήματα από την τσέπη τους, για να υπάρξουν τα στοιχειώδη για τη λειτουργία των σχολείων. Την περσινή χρονιά από τις 5 επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ο δήμος Καλαμάτας έλαβε από το υπουργείο εσωτερικών 926.650 ευρώ. Οι ελλείψεις που αντιμετωπίζουμε δεν αντανακλούν αυτά τα ποσά. Αν πάλι δεν επαρκούν, ο δήμος οφείλει να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την αύξηση των επιχορηγήσεων. Εν ολίγοις ο Δήμος πρέπει να αναλαμβάνει όλα τα έξοδα των σχολικών μονάδων και να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των σχολείων, ώστε να μη χρειάζεται τα σχολεία να ζητούν τη συνδρομή Συλλόγων Γονέων και χορηγών. Ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα των σχολείων όχι γονείς, εκπαιδευτικοί και χορηγοί".