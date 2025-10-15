Το Δ.Σ. της Ενωσης Γονέων Δήμου Τριφυλίας

Ο Διονύσιος Κουκούμης εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Δήμου Τριφυλίας μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν την Κυριακή στο αμφιθέατρο του Γυμνασίου Κυπαρισσίας και τη συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής: Πρόεδρος Κουκούμης Διονύσιος, αντιπρόεδρος Κουκούμη Ειρήνη, γενικός γραμματέας Γαλάνης Δημήτριος, αναπληρωτής γενικός γραμματέας Ντεμερούκα Μαργαρίτα, ταμίας Τομπουλίδου Ελένη.

Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής: Δαϊλιάνης Δημήτριος, Γκλιάτα Ιωάννα, Καυκή Ευσταθία.

Αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Πελοποννήσου: Κουκούμης Διονύσιος, αναπληρωματικός Γαλάνης Δημήτριος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τονίζει: «Ευχαριστούμε θερμά τόσο την Ένωση Γονέων Καλαμάτας όσο και την Ομοσπονδία Γονέων Πελοποννήσου, καθόσον από την πρώτη στιγμή ήταν αρωγοί στην προσπάθεια δημιουργίας της Ένωσης Γονέων Τριφυλίας, αλλά και στην επιτυχή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει με αίσθημα ευθύνης, διάθεση συνεργασίας και στόχο τη διαρκή στήριξη της σχολικής κοινότητας, την προάσπιση των δικαιωμάτων των μαθητών και τη δυναμική παρουσία του γονεϊκού κινήματος. Παράλληλα, θα επιδιώξει την υλοποίηση ποικίλων δράσεων, που θα αφορούν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την παιδεία και άλλους τομείς.

Καλούμε όλους τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του δήμου μας, μετά και από τις αρχαιρεσίες που θα ακολουθήσουν κατά την επόμενη σχολική χρονιά, να εκλέξουν αντιπροσώπους και για την Ένωση Γονέων, δεδομένου ότι όσο πιο πολλά σχολεία ενταχθούν τόσο πιο ισχυρή θα είναι η φωνή και η δράση μας. Η Ένωσή μας θα είναι στο πλευρό όλων των συλλόγων του δήμου μας και κατά το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις - συσκέψεις, προκειμένου ενταχθούν κι άλλα σχολεία στην Ένωσή μας! Συνεχίζουμε δυναμικά όλοι μαζί, με διάλογο, διεκδίκηση και κοινό όραμα ένα καλύτερο σχολείο για τα παιδιά μας!».

Κ.Μπ.