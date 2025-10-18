Συμμετοχή στη δράση “Kids Save Lives” για το 1ο Δημοτικό Καλαμάτας

Η δράση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου και εντάχθηκε στο πλαίσιο της πανελλήνιας προσπάθειας για τη διάδοση της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι μαθητές συνδέθηκαν μέσω live streaming με το κεντρικό σημείο της εκδήλωσης στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια για την κατάρριψη νέου πανελλήνιου ρεκόρ ΚΑΡΠΑ μαθητών/-τριών. Προετοιμασμένοι με τα ατομικά τους αυτοσχέδια προπλάσματα, τα αγαπημένα τους λούτρινα κουκλάκια, μήκους περίπου 50 εκατοστών, οι μικροί διασώστες γονάτισαν μπροστά από το “μοντέλο” τους και, ακολουθώντας τις οδηγίες των εκπαιδευτών, εφάρμοσαν θωρακικές συμπιέσεις για 2 λεπτά, μαθαίνοντας έτσι πώς μπορούν να σώσουν μια ζωή. Την όλη προετοιμασία και τον σχεδιασμό της δράσης ανέλαβε η σχολική νοσηλεύτρια Αλεξάνδρα Σταματελοπούλου. Η εκδήλωση έκλεισε με μια συγκινητική στιγμή: όλοι οι μαθητές τραγούδησαν μαζί “Για μια καρδιά”, στέλνοντας το μήνυμα της αγάπης, της αλληλεγγύης και της ελπίδας σε όλο τον κόσμο.