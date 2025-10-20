Νέα διαμαρτυρία γονέων και εκπαιδευτικών: Ζητούν λύσεις για τα προβλήματα στα σχολεία

Σοβαρά είναι τα προβλήματα στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας και μεγάλες οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί το ολοήμερο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το 1ο Νηπιαγωγείο της πόλης.

Την προβληματική αυτή κατάσταση κατήγγειλαν σε συνέντευξη Τύπου, η Ενωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, γονείς κι εκπαιδευτικοί σε συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο “Rex”. Σημείωσαν, μάλιστα, ότι αυτά που ζητούν, είναι τα αυτονόητα.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Γρηγόρης Οικονομόπουλος μίλησε για χρόνια παθογένεια των 76 σχολικών μονάδων του Δήμου κι επικεντρώθηκε στην έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας. Ενημέρωσε ότι έστειλαν υπόμνημα - καταγγελία στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας και στην Εισαγγελία, για έλλειψη πυροσβεστήρων και μέτρων πυρασφάλειας κι έκανε λόγο για έργο 2,5 εκ. ευρώ, που έχει μείνει στα συρτάρια.

Αναγνώρισε πως αποκαταστάθηκαν κάποια πράγματα στην πυρασφάλεια και δήλωσε πως θα παρακολουθούν για να δουν αν οι αρμόδιες υπηρεσίες πιέσουν τον Δήμο, για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα.

Η προϊσταμένη του 24ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας Αγγελική Γραμματικού μίλησε για λειτουργικά προβλήματα των σχολείων μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, για πάγιες μη χρηστικές, για απουσία οργάνωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, επισημαίνοντας πως “δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα καρφί”. Εκανε λόγο για χειρότερη ποιότητα στα χαρτικά, για χαρτί που δεν μπορείς να γράψεις, για έλλειψη φαρμακείου, για απάνθρωπες συνθήκες για το μέλλον των παιδιών μας και ζήτησε να λύνονται άμεσα τεχνικά ζητήματα και προμηθειών.

Ο γραμματέας της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Θεόφιλος Παπαδόπουλος μίλησε για πολύ σοβαρά προβλήματα στα σχολεία, στάθηκε σε αυτά της πυρασφάλειας, λέγοντας ότι “δεν έχουν συντηρηθεί βασικές υποδομές”. Ενημέρωσε πως “από το 2009 στο 1ο ΕΠΑΛ πυροσβεστικές φωλιές με λάστιχα δεν είχαν νερό και τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Και στα καινούργια σχολεία, είναι ζήτημα αν θα λειτουργήσει το σύστημα πυρόσβεσης την κρίσιμη ώρα”.

Εκανε λόγο για απαρχαιωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σκάλες που συμβαίνουν ατυχήματα, ακατάλληλα γήπεδα στα προαύλια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Γυμνάσιο Παραλίας.

Σημείωσε ότι υπάρχουν “86 κενά στα τμήματα ένταξης και σε ειδικότητες και όλη τη χρονιά πέρυσι κάποια έμειναν ακάλυπτα”.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Χριστίνα Λαδά επισήμανε ότι “εκπαιδευτικοί και γονείς είμαστε σε συντονισμό και κοινές κινητοποιήσεις για να αναδείξουμε τα προβλήματα. Οι απαντήσεις που πήραμε, μας άφησαν ακάλυπτους”.

Ανέφερε ότι “με την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, με πάγιες εντολές και μέσω διαγωνισμών, λείπουν τα βασικά είδη από τα σχολεία. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παγίες, διαγωνισμοί είναι εκτός τόπου Είναι αδύνατον να γίνουν παραγγελίες για όλο τον χρόνο, δεν έχει φθάσει ούτε το 1/10 των υλικών και είναι ακατάλληλα”.

Η κ. Λαδά τόνισε ότι “υπάρχει σοβαρότατη υποχρηματοδότηση. Πέρυσι ο Δήμος είχε 926.000 ευρώ ο Δήμος και αυτά τα χρήματα δεν φάνηκαν στα σχολεία. Υπογράφουμε έγγραφα αξιοπιστίας για υλικά που δεν είμαστε υπεύθυνοι”.

Παρατήρησε πως “είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες του Δήμου”, είπε ότι “πέρυσι νηπιαγωγείο έστειλε 9 αιτήματα και ικανοποιήθηκε το ένα” και κατέληξε: “Αυτά που ζητάμε, είναι τα αυτονόητα. Δεν μπορούμε να βάζουμε το χέρι στην τσέπη και να αναζητούμε χορηγούς. Υπάρχουν άπειρα κενά στα σχολεία. Η Διεύθυνση ζητάει 100 άτομα και δεν ξέρουν πότε θα γίνει η τρίτη φάση προσλήψεων. Θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο και κινηματικό μέσο”.

Ο γραμματέας του Συλλόγου Γονέων στο 1ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας Κώστας Τενεκετζής διαμαρτυρήθηκε για τη μη λειτουργία του ολοήμερου, παρατηρώντας ότι “δεν είναι το μοναδικό που έχει πρόβλημα”.

Επισήμανε πως “έχουμε γίνει μπαλάκι. Το υπουργείο μας στέλνει στην Πρωτοβάθμια, η Πρωτοβάθμια στο υπουργείο και η Περιφέρεια στο υπουργείο” και τόνισε: “Δεν λειτουργεί το Ολοήμερο και φθάσαμε να θεωρείται πολυτέλεια το Ολοήμερο. Διεκδικούμε τα αυτονόητα και θα συνεχίσουμε μέχρι να λειτουργήσει κανονικά το Ολοήμερο Πρόγραμμα στα σχολεία μας”.

Η εκπρόσωπος του Νηπιαγωγείου Διασποράς Ελένη Μαθέ επιβεβαίωσε ότι “το υλικό που έχει έρθει, είναι ό,τι πιο ευτελές υπάρχει” κι έκανε λόγο για επιχειρηματία που έρχεται και μειοψηφεί από τη Μυτιλήνη. Εξέφρασε την ανησυχία ότι κινδυνεύει να γίνει ατύχημα, “να πάρεις φωτιά από τα υλικά” και σημείωσε πως “31 χρόνια στην εκπαίδευση, είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω τέτοια κατάντια στην εκπαίδευση”. Εξέφρασε λύπη για τη δημοτική αρχή και την κυβέρνηση κι επισήμανε ότι “οι γονείς έχουν δίκιο, οι εκπαιδευτικοί φωνάζουν, τα παιδιά «την πληρώνουν»”.