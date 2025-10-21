ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Συνεχίζεται η έλλειψη προσωπικού για το Ολοήμερο

Διαμαρτύρεται έντονα, όπως τονίζει, “για τον εμπαιγμό του υπουργείου Παιδείας που έχει κάνει «μπαλάκι» το αίτημά μας μεταξύ των υπηρεσιών του”.

Σημειώνει ότι “το υπουργείο και οι υπηρεσίες του οφείλουν να διασφαλίσουν την άρτια λειτουργία της υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης, φροντίζοντας να υπάρχει επαρκής αριθμός νηπιαγωγών για την πλήρη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος”.

Αναλυτικά, το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 1ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας αναφέρει:

“Όπως γνωρίζετε, στο σχολείο μας, το 1ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, στη νέα χρονιά φέτος φιλοξενούνται σε 2 αίθουσες 50 παιδιά, ο μέγιστος αριθμός παιδιών με τον ελάχιστο αριθμό νηπιαγωγών με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (1 νηπιαγωγός για 25 παιδιά). Η κατάσταση αυτή καταρχήν δυσχεραίνει τη γενική λειτουργία του σχολείου. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα έχουν εγγραφεί 32 παιδιά, όμως από την αρχή του σχολικού έτους λειτουργεί μόνο ένα τμήμα, δεδομένου ότι κάποιοι γονείς, ανταποκρινόμενοι στην έκκληση της διεύθυνσης, δέχθηκαν να κρατήσουν «για λίγο καιρό» τα παιδιά σπίτι τους.

Αντιμετωπίζοντας αυτήν την κατάσταση, πραγματοποιήσαμε στις 30 Σεπτεμβρίου παρέμβαση του Συλλόγου μας στο γραφείο της διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, κας Θ. Σιούτη. Η κα Σιούτη απάντησε ότι δεν ευθύνεται για την κατάσταση, αφού εκείνη έχει ζητήσει από το υπουργείο τον απαραίτητο αριθμό (26) εκπαιδευτικών για να καλυφθούν τα κενά στην περιοχή

αλλά το υπουργείο έστειλε μόνο 12 εκπαιδευτικούς κατά τη 2η φάση διορισμών. Επίσης, μας είπε ότι στην 3η φάση προσλήψεων (που δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα γίνει) ελπίζει να καλυφθούν τα

κενά. Σε ερώτησή μας με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει το Ολοήμερο με 32 παιδάκια και ποιος θα αποφασίσει ποια παιδιά θα μείνουν στο ολοήμερο και ποια θα μείνουν εκτός, η απάντηση που

πήραμε ήταν, ότι είναι στην ευχέρεια της διευθύντριας του σχολείου να το ρυθμίσει, αφού γνωρίζει και περισσότερο τα παιδάκια, εάν π.χ. σε κάποια οικογένεια υπάρχει γιαγιά/παππούς να κρατά το παιδί. Και η άλλη λύση που σκέφτηκε ήταν να μετακινηθούν κάποια παιδιά σε γειτονικά σχολεία με ελεύθερες θέσεις στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (!).

Εμείς ως οι γονείς πιστεύουμε ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσο δικαίωμα συμμετοχής στο Ολοήμερο Σχολείο, χωρίς αποκλεισμούς ή διακρίσεις, ενώ οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές θα

πρέπει να επικεντρώνονται στο παιδαγωγικό τους έργο, χωρίς να αναλαμβάνουν ρόλο «κριτή». Διαφωνούμε με την πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας η οποία περιορίζει τη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου, θέτοντας συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής για τους μαθητές.

Από τις 30 Σεπτεμβρίου στείλαμε σχετική επιστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας. Η μεν Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Πελοποννήσου προώθησε το αίτημά μας στη Διεύθυνση Διορισμών Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού του υπουγείου Παιδείας σημειώνοντας: «Σας κοινοποιούμε την, από 30/9/2025, επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΝΓ Καλαμάτας, στην οποία αναφέρονται ζητήματα κάλυψης με προσωπικό της σχολικής μονάδας. Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη σε επικείμενες φάσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στις οποίες αναφέρεται η επιστολή».

Το δε υπουργείο Παιδείας προώθησε το αίτημά μας προς... τη Δεύθυνση Πρωτοβάθμιας Μεσσηνίας

σημειώνοντας: «Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο του Συλλόγου Γονέων που αφορά σε σχολείο περιοχής ευθύνης σας (1ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας Κωδ. ΥΠΑΙΘΑ: 9360003) και παρακαλούμε για τυχόν δικές σας ενέργειες, καθώς και για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων».

Μετά από ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης του Συλλόγου μας στο 1ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, διοργανώσαμε χθες νέα παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Μας ενημέρωσαν ότι έχουν διαβιβάσει στο υπουργείο Παιδείας την πληροφορία ότι στα Νηπιαγωγεία της Μεσσηνίας έχουν καταγράψει συνολικά 12 κενές θέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου, μεταξύ αυτών τα 1ο , 8ο , 11ο , 20ο , 24ο , 26ο Νηπιαγωγεία Καλαμάτας, όπως πληροφορηθήκαμε. Μας ενημέρωσαν ότι ελπίζουν τα κενά να καλυφθούν στην 3η φάση διορισμών αναπληρωτών, η οποία συνεχίζουν να μη γνωρίζουν πότε θα ολοκληρωθεί…

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τον εμπαιγμό του υπουργείου Παιδείας που έχει κάνει «μπαλάκι» το αίτημά μας μεταξύ των υπηρεσιών του. Απευθύνουμε ένα απλό ερώτημα στο υπουργείο: πότε θα

λειτουργήσει το Ολοήμερο πρόγραμμα στο σχολείο μας, πότε θα ολοκληρωθεί η 3η φάση διορισμών;

Δεν ρωτούμε γιατί το υπουργείο Παιδείας εδώ και σχεδόν μισό χρόνο που γνωρίζει τον αριθμό των παιδιών από τις εγγραφές, δεν μερίμνησε, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευτικών. Θα ήμασταν αφελείς εάν ρωτούσαμε κάτι τέτοιο. Εμείς οι γονείς, κάθε μέρα αντιλαμβανόμαστε ποιες προτεραιότητες έχουν τεθεί στην Εκπαίδευση. Δυστυχώς διεκδικούμε αυτά που είναι υποχρέωση της Πολιτείας, διεκδικούμε τα αυτονόητα.

Το υπουργείο και οι υπηρεσίες του οφείλουν να διασφαλίσουν την άρτια λειτουργία της υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης, φροντίζοντας να υπάρχει επαρκής αριθμός νηπιαγωγών για

την πλήρη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος. Απαιτούμε την άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με την άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών”.