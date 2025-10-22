Ενδιαφέρον συνέδριο στην Καλαμάτα: Ποιες αλλαγές φέρνει στην εκπαίδευση η Τεχνητή Νοημοσύνη

Το συνέδριο οργάνωσαν η ΟΛΜΕ και το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.), λαμβάνοντας υπόψη τον προβληματισμό που αναπτύσσεται στην εκπαιδευτική κοινότητα και στα ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά συνδικάτα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τις αλλαγές που θα επιφέρει τόσο στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού όσο και στην παιδαγωγική διαδικασία και τον χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Σε δηλώσεις του στην “Ε” ο Μεσσήνιος στην καταγωγή Σπύρος Κανελλόπουλος, ταμίας του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ, παρατήρησε: “Εγιναν εισηγήσεις από συναδέλφους καθηγητές και καθηγήτριες, καθώς και από πανεπιστημιακούς που σχετίζονται με το θέμα. Διεφάνη η ανάγκη η τεχνητή νοημοσύνη ναι μεν να εφαρμοστεί, αλλά η εφαρμογή της να μην είναι τέτοια που να εκτοπίσει τον ανθρώπινο παράγοντα, που είναι η παρουσία των εκπαιδευτικών στην τάξη. Γιατί ακόμα και για παιδαγωγικούς λόγους, η φυσική παρουσία του διδάσκοντα είναι σημαντική για τη μάθηση”.

Επισήμανε πως “η ουσία είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα εργαλείο, για να μπορέσουν οι μαθητές να λάβουν τη μόρφωση με τις σημερινές συνθήκες, αλλά δεν θα πρέπει να έχει αποκλειστικό ρόλο στη μάθηση των μαθητών. Γιατί τότε το μόνο που θα συμβεί, θα είναι να υπάρχει ατομισμός, απομόνωση, να μην υπάρχει το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα που εφαρμόζουμε σήμερα στις τάξεις. Και συνεπώς να μην προωθείται η μόρφωση των παιδιών”.

Ο Σωτήρης Ξανθάκης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, αφού ευχαρίστησε τα Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ και της ΟΛΜΕ για την οργάνωση του συνεδρίου, εκτίμησε ότι “όσοι παρακολούθησαν το συνέδριο, αποκόμισαν αρκετά πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη”.

Ευχήθηκε “να συνεχίσουν ενεργά και με τον ίδιο τρόπο να παρουσιάζουν το θέμα και σε άλλες πόλεις” και παρατήρησε: “Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση σε όλο τον κόσμο, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την τεχνητή νοημοσύνη, να αντιληφθούμε τι γίνεται. Γιατί μέχρι τώρα γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα κι έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα στην τεχνητή νοημοσύνη από τη χώρα μας

Είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μας, έχει προγραμματιστεί να διατεθούν τεράστια ποσά σε ένα πλαίσιο που δείχνει φαραωνικό και πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το ζητούμενο, τι γίνεται, ποια θα είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά”.

Γ.Σ.