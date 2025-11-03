Διαδικτυακό Εργαστήριο για Γονείς: «Τροφή για Δράση» από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προσκαλεί τους γονείς των νομών Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας σε ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαστήριο (workshop) με θέμα τις υγιεινές διατροφικές συμπεριφορές και τη σωματική δραστηριότητα παιδιών και εφήβων.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τροφή για Δράση», που έχει αναπτυχθεί από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τη UNICEF και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU). Στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας μέσα από την προώθηση υγιεινών συνηθειών διατροφής και την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών.

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνει εισηγήσεις από ειδικούς διατροφής και άσκησης σχετικά με:

-την παιδική παχυσαρκία (Παρασκευή Ντετοπούλου),

-τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας «Εργαλειοθήκες – Τροφή για Δράση» (Γαβριέλα Βουλγαρίδου),

-τη σημασία του νερού (Γιώργος Λαμογιάννης),

-το ρόλο του πρωινού και των ενδιάμεσων γευμάτων (Ναταλία Μανουσάκη),

-την καθιστική ζωή και τη χρήση οθονών (Γαβριέλα Βουλγαρίδου),

-καθώς και τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών (Όλγα Μάγνη).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν διαδραστικές ερωτήσεις μέσω της πλατφόρμας Slido, ενώ στο τέλος θα ακολουθήσει συζήτηση με τους εισηγητές.

Για δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες για το Εργαστήριο, απευθυνθείτε στo email: p.detopoulou@uop.gr.