Eνωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Καλαμάτας: “Aδικη απόφαση συγχώνευσης τμημάτων στο 2ο Λύκειο”

Σε ανακοίνωσή της σημειώνει πως “με αυτή την εξέλιξη διαταράσσεται η ψυχολογία των παιδιών σε μία πολύ ευαίσθητη φάση και αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να γίνει κάποια ουσιαστική δουλειά μέσα στα σχολικά πλαίσια και από τους εκπαιδευτικούς και από τους μαθητές. Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι μόνο η συλλογική δράση και πίεση μπορούν να φέρουν αποτελέσματα, αφού καταφέραμε σε πρώτη φάση να συνεχιστεί προσωρινά το πρόγραμμα ως έχει και κατά δεύτερον ο σύμβουλος ποιότητας εκπαίδευσης να δεσμευτεί ότι θα στείλει θετική εισήγηση για τη συνέχιση των τμημάτων.

Είμαστε, βέβαια, σε επιφυλακή για οποιαδήποτε εξέλιξη, γιατί γνωρίζουμε εδώ και καιρό αυτό που κυνικά παραδέχτηκε ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: «Οι γονείς κοιτάνε το καλό των παιδιών τους, τα υπουργεία όμως κοιτάνε τους αριθμούς»!!!

Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί!!!”.

Καταλήγοντας, η Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Καλαμάτας παρατηρεί ότι “συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε άδικη απόφαση του υπουργείου, δεν αποδεχόμαστε ως κανονικότητα τα δεκάδες κενά που υπάρχουν Νοέμβρη μήνα, τις δεκάδες συγχωνεύσεις και τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα των σχολείων μας! Γι’ αυτό συμπορευόμαστε με τους υπόλοιπους φορείς της εκπαίδευσης και συμμετέχουμε στην πανελλαδική πανεκπαιδευτική δράση την Πέμπτη 6 του Νοέμβρη, στις 12 στην κεντρική πλατεία”.