Νέες υποτροφίες από το Κληροδότημα «Λυκούργου Σκιά»

Η κάθε υποτροφία ανέρχεται έως το ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως, ενώ η συνολική δαπάνη για τις δύο υποτροφίες φτάνει τα 9.600 ευρώ.
Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος και η χορήγηση των ποσών θα γίνει μετά την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
Το Κληροδότημα «Λυκούργου Σκιά» συνεχίζει την πολυετή του προσφορά, στηρίζοντας νέους φοιτητές και συμβάλλοντας στην προώθηση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής μέριμνας στην Καλαμάτα.