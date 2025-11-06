Νέες υποτροφίες από το Κληροδότημα «Λυκούργου Σκιά»

Τη χορήγηση δύο νέων υποτροφιών από το Κληροδότημα «Λυκούργου Σκιά» ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. Η απόφαση ελήφθη μετά την εισήγηση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής, που αξιολόγησε τους υποψηφίους σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη και τις ισχύουσες διατάξεις.

Η κάθε υποτροφία ανέρχεται έως το ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως, ενώ η συνολική δαπάνη για τις δύο υποτροφίες φτάνει τα 9.600 ευρώ.

Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος και η χορήγηση των ποσών θα γίνει μετά την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Το Κληροδότημα «Λυκούργου Σκιά» συνεχίζει την πολυετή του προσφορά, στηρίζοντας νέους φοιτητές και συμβάλλοντας στην προώθηση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής μέριμνας στην Καλαμάτα.