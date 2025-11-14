Καθηγητής του 2ου Γυμνασίου στη Φλωρεντία

Ο καθηγητής του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας, Σωτήρης Καρανικολόπουλος, στο πλαίσιο του διαπιστευμένου προγράμματος Erasmus+ ταξίδεψε στη Φλωρεντία της Ιταλίας από τις 20 έως τις 25 Οκτωβρίου για να παρακολουθήσει επιμορφωτικά μαθήματα με τίτλο: «Ολοι ίσοι και όλοι διαφορετικοί: Συμπερίληψη και υποστήριξη εντός και εκτός τάξης για μαθητές με ειδικές ανάγκες», που διοργανώθηκαν από τον οργανισμό Europass Teacher Academy.

Στόχος της επιμόρφωσης ήταν οι συμμετέχοντες, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων και εργαστηρίων, να μάθουν να αναγνωρίζουν τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες των μαθητών, να κατανοούν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και να εφαρμόζουν διδακτικές μεθόδους που να ανταποκρίνονται στα διαφορετικά μαθησιακά προφίλ.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες εξασκήθηκαν σε παιδαγωγικές τεχνικές βασισμένες στη διαφοροποίηση, την οπτικοποίηση και τη χρήση σύγχρονων μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόληψη και στη διαχείριση σχολικών κρίσεων, καθώς και στην ενθάρρυνση της ισότιμης συμμετοχής όλων των μαθητών σε μια συμπεριληπτική και δημοκρατική τάξη ενός σύγχρονου σχολείου.