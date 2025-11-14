Καθηγητής του 2ου Γυμνασίου στη Φλωρεντία

Στόχος της επιμόρφωσης ήταν οι συμμετέχοντες, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων και εργαστηρίων, να μάθουν να αναγνωρίζουν τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες των μαθητών, να κατανοούν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και να εφαρμόζουν διδακτικές μεθόδους που να ανταποκρίνονται στα διαφορετικά μαθησιακά προφίλ.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες εξασκήθηκαν σε παιδαγωγικές τεχνικές βασισμένες στη διαφοροποίηση, την οπτικοποίηση και τη χρήση σύγχρονων μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόληψη και στη διαχείριση σχολικών κρίσεων, καθώς και στην ενθάρρυνση της ισότιμης συμμετοχής όλων των μαθητών σε μια συμπεριληπτική και δημοκρατική τάξη ενός σύγχρονου σχολείου.