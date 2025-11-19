Παν. Πελοποννήσου: Ημέρα καριέρας του Τμήματος Λογιστικής στην Πάτρα

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και την Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Η εκδήλωση προσέλκυσε περισσότερους από 400 φοιτητές και νέους απόφοιτους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για τις επαγγελματικές διαδρομές και τις δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας από κορυφαίες επιχειρήσεις όπως οι Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, PWC, Bakertilly, Forvis Mazars, Argo Audit, ΣΟΛ Crowe, Coffee Island, Bakalaros Group, NN Hellas-Patras Offices.

Οι ομιλίες σημαντικών προσκεκλημένων προσέδωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκδήλωση, με αναφορές στις τάσεις και τις νέες εξελίξεις του Ελεγκτικού και Λογιστικού τομέα. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου χαιρέτησαν ο Ηλίας Μακρής, (Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), καθώς και ο Βασίλειος Γιαννόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική). Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι φοιτητές/τριες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στο workshop με τίτλο "Navigating Your Future Path: A Roadmap to Professional Career" by Globaltraining Greece.

Τέλος, οι φοιτητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό ESG Game, κατανοώντας με διασκεδαστικό τρόπο τις επιδράσεις των επιχειρηματικών αποφάσεων στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.