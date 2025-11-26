Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Διαδικτυακό εργαστήριο για την παιδική παχυσαρκία

Σε δωρεάν διαδικτυακό εργαστήριο για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τροφή για Δράση» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων από του νομούς Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Το Workshop θα γίνει την Τρίτη 16/12 από τις 5 μ.μ. έως τις 7 μ.μ..Τα σχολεία αποτελούν το πρώτο επίπεδο παρέμβασης για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης, δύναται να υλοποιηθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα οι εργαλειοθήκες του εκπαιδευτικού προγράμματος «Τροφή για Δράση» που εμπεριέχουν εκπαιδευτικό, βιωματικό και διαδραστικό υλικό σε θέματα διατροφής και σωματικής δραστηριότητας με ωφελούμενους τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς για την προώθηση υγιεινών συμπεριφορών υγιεινής διατροφή και άσκησης.

Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να εντάξουν τις εργαλειοθήκες και την διατροφική εκπαίδευση στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων, καθώς θα υπάρχει σύνδεση με τον οδηγό σπουδών της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αναπτύχθηκε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την UNICEF διαθέτει τέσσερις Εργαλειοθήκες που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες.

Βασικός σκοπός των Εργαλειοθηκών είναι η προαγωγή ενός υγιεινότερου και πιο δραστήριου τρόπου ζωής για τα παιδιά και τους/τις εφήβους μέσω: (α) της υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συμπεριφορών και (β) της ενίσχυσης της σωματικής τους δραστηριότητας.

Ειδικότερα, εστιάζουν στην εδραίωση σε καθημερινή βάση συνηθειών όπως: αύξηση της κατανάλωσης του νερού, μείωση του καθιστικού χρόνου, καθιέρωση πρωινού και υγιεινών ενδιάμεσων γευμάτων και αύξηση της σωματικής δραστηριότητας. Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες για το Εργαστήριο, απευθυνθείτε στo email: p.detopoulou@uop.gr.