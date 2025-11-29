eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025

Η νέα διοίκηση του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Πελοποννήσου

Η νέα διοίκηση του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Πελοποννήσου

Τη συγκρότηση της νέας διοίκησης ανακοίνωσε ο Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Πελοποννήσου (Σ.Ι.Ε.Λ. Πελοποννήσου), έπειτα από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Οκτωβρίου.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχηματίστηκε σε σώμα στις 3 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής: Πρόεδρος: Μαρία Ξυδιά, Αντιπρόεδρος: Μαρία Κολλάτου, Γενική Γραμματέας: Παναγιώτα Λόντου, Ταμίας: Χαράλαμπος Βασιλαδιώτης, Μέλος: Ιωάννης Σταθόπουλος. Η νέα διοίκηση αναλαμβάνει καθήκοντα με στόχο την προώθηση των ζητημάτων του κλάδου και την ενίσχυση της παρουσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στην περιοχή της Πελοποννήσου.

