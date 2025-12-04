eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2025

Ομιλία για την οδική ασφάλεια στο 14ο Δημοτικό Καλαμάτας

Ενημερωτική ομιλία για την κυκλοφοριακή αγωγή και την οδική ασφάλεια πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας Νίκος Αντωνόπουλος μίλησε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου για τη σημασία της τήρησης των κανόνων στους δρόμους από πεζούς και οδηγούς, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Ειδική μνεία έγινε από τον κ. Αντωνόπουλο στη σωστή χρήση των πατινιών μιας και όλο και συχνότερα παιδιά δημοτικού οδηγούν πλέον ηλεκτρικά πατίνια.

Σύμφωνα και με το νέο ΚΟΚ το κράνος είναι απαραίτητο, ενώ απαγορεύεται αυστηρά να υπάρχει δεύτερο άτομο πάνω σε πατίνι.

Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα και υπέβαλαν πολλές ερωτήσεις στον διοικητή της Τροχαίας Καλαμάτας.

