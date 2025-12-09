Πετυχημένη εκδήλωση της Ενωσης Γονέων Καλαμάτας: Δράσεις και χαμόγελα για μικρούς και μεγάλους

Η συμμετοχή ήταν εξαιρετικά μεγάλη, ενώ το πρόγραμμα περιελάμβανε πλήθος δραστηριοτήτων που ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο προφορικός αφηγητής Σπύρος Τσίρος με τη μουσική συνοδεία της Μαρίας Γιαννακέα, μεταφέροντας το κοινό από την ελληνική ύπαιθρο μέχρι την Παλαιστίνη. Η θεατροπαιδαγωγός Γιώλικα Πουλοπούλου με το δημοφιλές διαδραστικό εργαστήριο «Σσσστ, έχουμε σχέδιο», το οποίο πραγματοποιήθηκε σε δύο συνεχόμενους κύκλους λόγω μεγάλης ζήτησης. Η ομάδα Μπλε Βαλίτσα με τις Τζένη και Χριστίνα, που οργάνωσαν messy play δραστηριότητες που λάτρεψαν όλα τα παιδιά. Η Μαρία Σκαφίδα με το «Θέατρο Βαγόνι», δημιουργώντας χειροποίητες κούκλες από απλά υλικά. Η Μαρίνα Αδαμοπούλου και το εργαστήρι δερμάτινων ειδών Adama, όπου τα παιδιά έφτιαξαν οικολογικά κοσμήματα που έγιναν ανάρπαστα. Σημαντική ήταν και η συμβολή των συλλόγων γονέων: Ο σύλλογος του 19ου Δημοτικού παρείχε πολύτιμη βοήθεια στην οργάνωση. Η διευθύντρια του σχολείου συνέβαλε ουσιαστικά στη διευκόλυνση της διοργάνωσης. Ο σύλλογος του 9ου Νηπιαγωγείου είχε την αποκλειστική επιμέλεια του εργαστηρίου κοσμήματος. Ο σύλλογος του 16ου Δημοτικού ενημέρωσε γονείς και εκπαιδευτικούς για το σημαντικό πρόγραμμα Kids Save Lives. Η εκδήλωση απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η συλλογική προσπάθεια φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα και μοναδικές εμπειρίες. Εδωσαν ραντεβού στο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου, 18–21/12, με το ανταλλακτικό παζάρι.