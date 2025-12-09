Εκδήλωση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας: Δημιουργική μάθηση μέσω επιτραπέζιων παιχνιδιών

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του σχολείου και τον Εκπαιδευτικό Ομιλο «Επιτρα…παίζουμε».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές των Ε' και Στ' τάξεων, γονείς και εκπαιδευτικοί από σχολεία της Καλαμάτας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν εναλλακτικό τρόπο ψυχαγωγίας, μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας, της στρατηγικής σκέψης και της αλληλεπίδρασης που προσφέρουν τα επιτραπέζια παιχνίδια. Καίρια ήταν η συμβολή της υπεύθυνης της Δανειστικής Βιβλιοθήκης, Γεωργίας Κωνσταντακοπούλου, και του υπευθύνου του Εκπαιδευτικού Ομίλου, Χρήστου Λαγογιάννη, καθώς και των μελών του Συλλόγου «Φίλοι Επιτραπέζιων Παιχνιδιών Καλαμάτας». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κλήρωση βιβλίου, όπου τυχερός αναδείχθηκε ο μαθητής Παναγιώτης Χρυσανθακόπουλος.