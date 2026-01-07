Δήμος Καλαμάτας: Περίπου 800.000 ευρώ από το Κληροδότημα Λυκούργου Σκιά σε υποτροφίες φοιτητών

Συνολικά βραβεύθηκαν 7 αριστούχοι φοιτητές με επιταγή 4.800 ευρώ. Τις επιταγές παρέλαβαν οι γονείς των δικαιούχων που αναδείχθηκαν υπότροφοι για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όλοι με εξαιρετικές επιδόσεις στις σπουδές τους. Οι υποτροφίες δίδονται σε φοιτητές από τα έσοδα των τριών ακινήτων του κληροδοτήματος Λυκούργου Σκιά.

Οι 7 υποτροφίες δόθηκαν στους εξής δικαιούχους: Ελένη Δημητρακοπούλου, Βασιλική Γεωργίου, Μυρτώ Μαρία Γκιούλου, Άννα Μπαλίκου, Σταυρούλα Ξυπολίτου, Αρχοντούλα Κουκουβίνου και Μαρία Ελένη Γαλακούτη. Στην Επιτροπή, η οποία επιλέγει τους υποτρόφους, δε μετέχει εκπρόσωπος του Δήμου Καλαμάτας, αλλά τη συγκροτούν ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.

ΕΠΙΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΓΚΡΕΤΣΑ

Παράλληλα επιδόθηκαν σήμερα υποτροφίες για μαθητές που αρίστευσαν, οι οποίες προέρχονται από το Κληροδότημα Ανδρέα Γκρέτσα. Τις υποτροφίες παρέλαβαν τα παιδιά ή οι γονείς τους. Πρόκειται για παιδιά που διαμένουν στ' Αλώνια και φοιτούν σε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου. Το ποσό των υποτροφιών προέρχεται από τη μίσθωση της οικίας και των τεσσάρων αγροτεμαχίων του αειμνήστου δωρητή Ανδρέα Γκρέτσα και ανέρχεται συνολικά σε 2.800 ευρώ. Ο Δήμος εκπληρώνει τη βούληση του διαθέτη, Ανδρέα Γκρέτσα, τιμώντας τη μνήμη του, σημείωσε με την ευκαιρία της επίδοσης των υποτροφιών ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Οι υπότροφοι για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι: Ευανθία Παπαδημητροπούλου, Γεωργία Μακρυγιάννη, Ndreu Liljana, Ελισάβετ Παναγιώτα Μακρυγιάννη, Dedej Matilda, Δήμητρα Σαμπαζιώτη και Βασιλική Σκρέπα.

Ο Ανδρέας Γκρέτσας υπήρξε κάτοικος των Αλωνίων ο οποίος κατά την διάρκεια της ζωής του απέκτησε περιουσία, την οποία με διαθήκη κληροδότησε στην σχολική εφορία και μετά όταν καταργήθηκε αυτή, στην κοινότητα του χωριού του και κατ’ επέκταση στον Δήμο Καλαμάτας μετά την ενοποίηση του το έτος 2011. Σύμφωνα με τη Διαθήκη ο διαθέτης με τη βούληση του «διέθεσε» την περιουσία του, η οποία αποτελείται από μία οικία στα Αλώνια και τέσσερα αγροτεμάχια, έτσι ώστε από την εκμετάλλευση της να λαμβάνουν μία ετήσια υποτροφία οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου των Αλωνίων, οι οποίοι έχουν «έφεσιν εις τα γράμματα». Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή όλοι οι μαθητές έχουν έφεση εις τα γράμματα και, για τον λόγο αυτό η υποτροφία δίδεται σε όλα τα παιδάκια του Δημοτικού από τα Αλώνια, που φοιτούν σε οποιοδήποτε Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Καλαμάτας.