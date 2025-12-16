Μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας στη Βιέννη

Η εκπαιδευτική εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας σε Βιέννη, Μπρατισλάβα και Πράγα είχε στόχο την καλλιέργεια των μαθητών μέσω της επαφής με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, την ιστορία και τον σύγχρονο πολιτισμό, την εξοικείωση με άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς και τρόπους ζωής, καθώς και την ενίσχυση συνεργασίας, αυτονομίας, υπευθυνότητας και της ευρωπαϊκής και εθνικής ταυτότητας μέσω βιωματικής μάθησης.

Οι μαθητές, δουλεύοντας ομαδικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρουσίασαν την εργασία τους σχετικά με την άνοδο και εγκαθίδρυση των φασιστικών καθεστώτων. Κορυφαίο σημείο της προσπάθειάς τους ήταν η δημιουργία ενός πρωτότυπου τραγουδιού, το οποίο τραγούδησαν όλοι μαζί επί σκηνής με δικούς τους στίχους, υπό τη μουσική έμπνευση και χορωδιακή καθοδήγηση του Γεώργιου Κουτσουμπού. Το μήνυμα «Μην ξεχνάς», που αναδείχθηκε μέσα από τους στίχους, ηχήθηκε δυνατά και εμπεδώθηκε επιτυχώς στους παρισταμένους. Η παρουσίαση ήταν εξαιρετική, και οι μαθητές απέσπασαν θερμό χειροκρότημα και συγχαρητήρια τόσο για την καλλιτεχνική τους εμφάνιση όσο και για τη συνολική τους συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου. Η εκπαιδευτική αυτή εκδρομή αποτέλεσε σημαντική μαθησιακή εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καλλιτεχνική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξή τους. Παράλληλα, ενδυνάμωσε την παρουσία του σχολείου στο εξωτερικό και τόνωσε την εξωστρέφειά του, που αποτελεί διαχρονικά κεντρικό πυλώνα της εκπαιδευτικής πολιτικής του. Την εκπαιδευτική επίβλεψη είχαν οι εκπαιδευτικοί Σπύρος Σπύρης, Θωμάς Παλάντζας, Γεώργιος Κουτσουμπός και Δωροθέα Βλάμη.