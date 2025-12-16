Καθηγήτρια του 2ου Γυμνασίου σε σεμινάριο στην Πράγα

Σε μια εποχή όπου η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων αποτελεί προτεραιότητα, η καθηγήτρια Πέρσα Κοτσονούρη, υπεύθυνη του διαπιστευμένου σχεδίου Erasmus του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας, παρακολούθησε το σεμινάριο «Mental Health and Well-being in Education» από 1 έως 5 Δεκεμβρίου στην Πράγα.

Το σεμινάριο, που διοργάνωσε ο οργανισμός Europass Teacher Academy, συγκέντρωσε 24 εκπαιδευτικούς από όλη την Ευρώπη. Για πέντε ημέρες, οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με στρατηγικές που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών, δραστηριότητες αυτοφροντίδας και εργαλεία διαχείρισης άγχους, τόσο μέσα στην τάξη όσο και στην καθημερινότητα. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί πήραν μέρος σε βιωματικό εργαστήρι σχετικά με τη διαχείριση συναισθημάτων και την προαγωγή της ευεξίας των μαθητών, ενώ μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους σχετικά με το θέμα.