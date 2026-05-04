Πετρέλαιο: Εκτίναξη μετά το «ιρανικό πλήγμα» σε πλοίο των ΗΠΑ

Την ανιούσα παίρνουν οι τιμές του πετρελαίου την Δευτέρα, μετά τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι δύο πύραυλοι χτύπησαν αμερικανικό πλοίο.

Συγκεκριμένα, το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι δύο πύραυλοι έβαλαν κατά αμερικανικής φρεγάτας όταν αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις, κοντά στην παράκτια πόλη Τζασκ. Υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος έσπευσε να διαψεύσει την είδηση.

Την ίδια ώρα, η κρατική ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν απέτρεψε την είσοδο «αμερικανοσιωνιστικών» πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Αυτή η εξέλιξη ωστόσο ήταν αρκετή για να εκτοξεύσει την τιμή του Brent η οποία κινείται στα 110,43 δολάρια με άνοδο 2,08%, έχοντας ξεπεράσει νωρίτερα τα 112 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate κινείται στα 102,02 δολάρια.

Aπό σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η επιχείρηση «Ελευθερία», η οποία προβλέπει την συνοδεία πλοίων από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγάλουμε τα πλοία και τα πληρώματά τους με ασφάλεια από τα Στενά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ για την προσπάθεια αυτή θα περιλαμβάνει 15.000 στρατιωτικούς, καθώς και αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων βλημάτων, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, και μη επανδρωμένα συστήματα

Την ίδια ώρα ωστόσο Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την επιτυχία του επιχειρήματος, υπενθυμίζοντας προηγούμενες αποτυχημένες απόπειρες του προέδρου να θέσει τη ναυτιλία σε κίνηση, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησής του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να στείλουν πολεμικά πλοία, η οποία δεν βρήκε ανταπόκριση. Όπως επισημαίνουν, χωρίς συνοδεία πολεμικών πλοίων, τα οποία θα απουσιάζουν από την επιχείρηση όπως ανέφερε χθες η Wall Street Journal, ένα κέντρο συντονισμού είναι απίθανο να αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση που επικρατεί στα Στενά.

Επίσης, την ένταση στην περιοχή διατηρούσε το χτύπημα που δέχθηκε τάνκερ στην περιοχή χθες στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε ότι χθες Κυριακή στις 22:40 (ώρα Ελλάδας) δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα, 78 ναυτικά μίλια (σ.σ. 145 χιλιόμετρα) βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όπως αναφέρθηκε όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.

Επίσης, σήμερα οι traders αξιολογούν την συμφωνία των χωρών του OPEC+ να προχωρήσουν σε μια μικρή και συμβολική αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής για τον Ιούνιο, καθώς ο οργανισμός επιχειρεί να στείλει μήνυμα «συνέχειας των εργασιών» μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Την ίδια στιγμή, το Άμπου Ντάμπι προώθησε τα δικά του σχέδια ανάπτυξης.

