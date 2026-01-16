Παρεμβάσεις σε τέσσερις σχολικές μονάδες της Καλαμάτας

Σημαντικές παρεμβάσεις σε σχολικές υποδομές της Καλαμάτας δρομολογούνται το προσεχές διάστημα, καθώς στη δεύτερη φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» αναμένεται να ενταχθούν τέσσερις σχολικές μονάδες της πόλης.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, στο πλαίσιο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο πρόγραμμα πρόκειται να ενταχθούν το 5ο Λύκειο, το 6ο Γυμνάσιο, καθώς και το συγκρότημα του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Καλαμάτας.

Οι σχετικές μελέτες βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός για το σχολικό συγκρότημα της οδού Κρήτης εκτιμάται κοντά στις 700.000 ευρώ.

Η συζήτηση άνοιξε μετά από ερώτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Καλαμάτας, Δημήτρη Οικονομάκου, ο οποίος έθεσε στο επίκεντρο τα χρόνια και συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κτήρια των ΕΠΑΛ, κάνοντας λόγο για ανάγκη ουσιαστικών και μόνιμων λύσεων. Ο κ. Μαστραγγελόπουλος επισήμανε ότι ήδη έχουν υλοποιηθεί παρεμβάσεις στο συγκρότημα, με πιο πρόσφατη την ανακατασκευή των WC του πρώτου ορόφου κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν εργασίες από το Δήμο και στους χώρους υγιεινής των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί σειρά εργασιών, όπως ο ελαιοχρωματισμός της πρόσοψης, η ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ, η δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου, η επισκευή του ανελκυστήρα, καθώς και αντικαταστάσεις φωτιστικών και τμημάτων των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Οικονομάκος επεσήμανε ότι διατηρεί επιφυλάξεις ως προς την έκταση και την ουσία των παρεμβάσεων.

Ο ίδιος, παρέπεμψε στο παράδειγμα του 7ου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο είχε ενταχθεί στο ίδιο πρόγραμμα, αλλά –κατά τον ίδιο– οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν περιορισμένες, χωρίς μάλιστα να το ξέρει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.