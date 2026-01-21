Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ορκίστηκαν 55 απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Μια ημέρα χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας έζησε χθες το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με την τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, στον Αντικάλαμο, παρουσία μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, συγγενών και φίλων των αποφοίτων, οι οποίοι κατέκλυσαν τον χώρο για να μοιραστούν τη σημαντική αυτή στιγμή.

Συνολικά 55 νέοι επιστήμονες ορκίστηκαν, ολοκληρώνοντας έναν απαιτητικό αλλά δημιουργικό κύκλο σπουδών και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική και προσωπική τους διαδρομή. Την απαγγελία της καθομολόγησης έκανε ο πρωτεύσας Γιώργος Παυλιδάκης, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και ενθουσιασμού, με το θερμό χειροκρότημα να επισφραγίζει την προσπάθεια και την επιμονή των αποφοίτων όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητής Κωνσταντίνος Μαυρέας συμβούλεψε τους αποφοίτους να συνεχίσουν την ανανέωση των γνώσεων που έχουν ήδη αποκτήσει, καθώς οι επιστήμες αργά οι γρήγορα απαξιώνονται, με αποτέλεσμα ένα μέρος της επιστημονικής γνώσης να ξεπερνιέται. Ο ίδιος, επικαλούμενος τα μηνύματα που έρχονται από την αγορά εργασίας, σημείωσε πως ένα μέρος από αυτό που αναζητούν απ’ τους νέους εργαζόμενους οι εργοδότες είναι οι γνώσεις, αλλά και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ενδιαφερόμενου. “Πρέπει να δείξετε μια συνέπεια, μια αξιοπιστία και μια υπευθυνότητα εκεί που θα πάτε, στο δημόσιο αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα” παρατήρησε.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, καθηγητής Ιωακείμ Σπηλιόπουλος προέτρεψε τους αποφοίτους να δείξουν επιμονή και υπομονή στο να βρουν μια εργασία πάνω στο αντικείμενο τους, ώστε να πιάσουν τόπο τα χρόνια που αφιέρωσαν για τις σπουδές τους. Ο ίδιος τους υπενθύμισε πως το Πανεπιστήμιο θα είναι δίπλα τους σε ότι χρειαστούν, προτείνοντας τους να είναι ενεργοί με τη Σχολή τους, καθώς μπορεί να χρειαστεί μελλοντικά τη βοήθειά τους.

Η πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Μαρίνα Παπαδέλλη σχολίασε πως η επόμενη μέρα από την ορκωμοσία θα συνοδευτεί με προκλήσεις, αλλαγές και κάποιες φορές αβεβαιότητα. “Η εξέλιξη δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, αλλά συνέπειας, επιμονής και πίστης στον εαυτό σας” υπογράμμισε, λέγοντας πως πέρα από τη γνώση, ακόμα πιο σημαντική είναι η στάση ζωής μέσα από τη φοιτητική διαδρομή. Η ίδια έκανε λόγο για ένα τομέα που αγγίζει άμεσα την κοινωνία, την υγεία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, προσθέτοντας ότι το πτυχίο αποτελεί ένα επιπλέον μέσο προσφοράς.