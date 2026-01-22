Προβλήματα στο κτήριο του Παιδικού Σταθμού Γαργαλιάνων

Σοβαρά κτηριολογικά προβλήματα αντιμετωπίζει ο Παιδικός Σταθμός Γαργαλιάνων, όπως ανέδειξε στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Αγγελόπουλος. Μία από τις αίθουσες του σχολείου όχι απλά έχει προβλήματα υγρασίας, αλλά όταν βρέχει μετατρέπεται σε λίμνη.

Χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελόπουλος τόνισε πως πήγε και είδε ο ίδιος την κατάσταση, «δεν είναι απλές υγρασίες, αλλά τρέχει νερό μέσα στην αίθουσα, με αποτέλεσμα να πάρουν τα παιδιά και να τα πάνε σε αίθουσα πιο μικρή», ενώ εκτίμησε πως από το νερό που υπάρχει θα δημιουργηθεί πρόβλημα και στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: «Δεν μιλάμε απλά να στάζει, μιλάμε για λίμνη μέσα στην αίθουσα, πολλοί γονείς είχαν φτάσει να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο». Επεσήμανε ότι αυτό γίνεται εδώ και ενάμιση χρόνο και τώρα αναγκάστηκαν να κλειδώσουν την αίθουσα: «Απ’ ό,τι έμαθα πήγε η Τεχνική Υπηρεσία και τώρα είδα ότι πήγε ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος να το δουν».

Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Βλάχος σημείωσε ότι «αυτό έχει ξεκινήσει ένα χρόνο με υγρασίες, δεν ήταν έτσι, έχουμε αναθέσει σε μηχανικό να κάνει τη στατική επάρκεια και είναι έτοιμο να αναθέσουμε τη μελέτη για να κάνουμε παρεμβάσεις», ενώ πρόσθεσε ότι θα τοποθετηθεί σκεπή στο σχολείο.

Κ.Μπ.