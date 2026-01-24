eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026 12:01

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ορκωμοσία στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (φωτογραφίες)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ορκωμοσία στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (φωτογραφίες)

Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή, η τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, στον Αντικάλαμο, παρουσία συγγενών και φίλων των αποφοίτων, οι οποίοι γέμισαν τον χώρο για να μοιραστούν μαζί τους τη σημαντική αυτή στιγμή. Συνολικά, ορκίστηκαν 106 απόφοιτοι, ολοκληρώνοντας έναν σημαντικό κύκλο σπουδών και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική και προσωπική τους πορεία. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή αποτέλεσε η ορκωμοσία του πρώτου διδάκτορα του Τμήματος, Δημήτριου Γεωργίκου, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για την ακαδημαϊκή κοινότητα. O πρόεδρος του Τμήματος, Αναπλ. καθηγητής Θεόδωρος Κοτσιλιέρης, στάθηκε στην αξία του πτυχίου των αποφοίτων, κάνοντας λόγο για ένα ακαδημαϊκό επίτευγμα. Ο ίδιος εστίασε στο στόχο που έθεσαν και έφεραν εις πέρας, ζητώντας τους να τον υπερασπιστούν στην αγορά εργασίας. Στους αποφοίτους ευχήθηκε και ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ιωάννης Παπουτσής, τονίζοντας πως έχουν τις δυνατότητες να κάνουν αυτά που επιθυμούν. 

