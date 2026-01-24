Δήμος Μεσσήνης: Δεν λειτουργούν τα ΚΔΑΠ λόγω έλλειψης προσωπικού

Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Μεσσήνης, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης και στο Δημοτικό Πεταλιδίου δεν λειτουργούν, έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, γιατί παραιτήθηκαν τα 4 από τα 5 άτομα του προσωπικού.

Η διαδικασία πρόσληψης νέων υπαλλήλων βρίσκεται στο τελικό στάδιο και τις επόμενες εβδομάδες τα ΚΔΑΠ αναμένεται να επαναλειτουργήσουν.

Αυτά επισημάνθηκαν από τη δημοτική αρχή, στην απάντησή της στην ερώτηση του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Κώστα Θεοδωρακόπουλου για τα ΚΔΑΠ του Δήμου, στη συνεδρίαση λογοδοσίας, στο Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα της Τετάρτης.

“Εχει ανασταλεί η λειτουργία τους, γιατί παραιτήθηκαν τα 4 από τα 5 άτομα του προσωπικού”,

απάντησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Γεωργακλής. Παρατήρησε πως υπάρχει ενδιαφέρον για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ με εγγραφές παιδιών. Ενημέρωσε ότι ζήτησαν 3 άτομα για τη Μεσσήνη κι ένα για το Πεταλίδι, πως έγιναν 12 αιτήσεις από ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και δεν θα αργήσουν να τους προσλάβουν, ενώ από τους γονείς των παιδιών έχουν γίνει 20 αιτήσεις βάουτσερ.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος χαρακτήρισε τα ΚΔΑΠ πολύ σημαντική δομή με κοινωνική στήριξη στους γονείς, επιβεβαίωσε πως παραιτήθηκαν οι υπάλληλοι κι έμεινε ένας. Δήλωσε ότι στα κριτήρια πρόσληψης έβαλαν και την εντοπιότητα και παρατήρησε πως “είμαστε στο τελικό στάδιο πρόσληψης και σε λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσει η επαναλειτουργία τους”.

Γ.Σ.