Το Deree επισκέπτεται την Καλαμάτα!

Στην Καλαμάτα ταξιδεύει το Deree για το εκπαιδευτικό του «Roadshow» από 13 ως 15 Φεβρουαρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα γνωρίσουν τα ακαδημαϊκά προγράμματα, τις υποτροφίες, τις ακαδημαϊκές επιλογές, ενώ θα μπορούν να πραγματοποιήσουν και ατομικές συνεδρίες με συμβούλους εγγραφών για πιο εξατομικευμένη πληροφόρηση.

Το Deree θα βρίσκεται στην Καλαμάτα, στο Ξενοδοχείο Εlite City Resort, Ναυαρίνου 237, 24100, όπου θα υποδεχτεί τους μελλοντικούς φοιτητές και φοιτήτριές του.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί εφ’ όλης της ύλης παρουσίαση για το κοινό της Καλαμάτας ενώ το Σαββατοκύριακο 14 & 15 Φεβρουαρίου είναι αφιερωμένο στα ατομικά ραντεβού μαθητών και μαθητριών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου με τους συμβούλους του Deree, όπου οι υποψήφιοι σπουδαστές και οι γονείς τους θα ενημερωθούν υπεύθυνα για:

τα διεθνώς αναγνωρισμένα, πανεπιστημιακού επιπέδου, ακαδημαϊκά προγράμματα του Deree,

το ευρύ πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης και υποτροφιών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος,

τις δυνατότητες για πρακτική άσκηση σε Ελλάδα και εξωτερικό και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής καριέρας του Κολλεγίου,

το πρόγραμμα ανταλλαγής Study Abroad του Deree, που επιτρέπει τη φοίτηση για ορισμένη ακαδημαϊκή περίοδo σε κορυφαία, συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού,

τις Παράλληλες Σπουδές, το πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές των δημόσιων πανεπιστημίων να συνδυάσουν τις σπουδές τους με ένα ακόμη πτυχίο ή μία υποειδίκευση στο Deree,

τα soft skills που αναζητούν οι εργοδότες και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα αναπτύξουν στη διάρκεια των σπουδών τους,

την εκπαιδευτική πρωτοπορία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, το οποίο εδώ και 150 χρόνια προσφέρει στους αποφοίτους του υψηλό επίπεδο σπουδών και μοναδικές ευκαιρίες, ώστε να χαράξουν μία επιτυχημένη προσωπική και επαγγελματική πορεία.

Tέλος, στις συναντήσεις με τους εκπροσώπους του Deree, οι μαθητές Β΄ και Γ΄ λυκείου που το επιθυμούν, θα μπορούν να συμπληρώσουν δωρεάν το “HORIZON”, το έγκυρο τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων της Orientum, ώστε να επιλέξουν την κατεύθυνση σπουδών που ταιριάζει στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για το Deree Roadshow Kalamata εδώ