Πάνω από 43.000 κεραυνοί έπεσαν τη Δευτέρα: Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας, σήμερα Δευτέρα.

Σύμφωνα μάλιστα με το Meteo, έπεσαν πάνω από 43.000 κεραυνοί.

Συγκεκριμένα, μεγάλος αριθμός καταιγίδων και κεραυνών καταγράφηκε κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Βάσει των δεδομένων του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν συνολικά 43.295 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων οι 5.644 πάνω από την ξηρά και οι 37.651 πάνω από τη θάλασσα.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών, καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Στον Βώλακα Νευροκοπίου η περισσότερη βροχή

Την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά τα αθροιστικά ύψη υετού, και σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Meteo, αυτά ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά στην Ανατολική Μακεδονία (Βώλακας Νευροκοπίου – 154 χιλιοστά) και στην Πελοπόννησο (Σπάρτη – 114 χιλιοστά).

Οι περιοχές όπου έπεσε η περισσότερη βροχή σήμερα Δευτέρα:

Βώλακας Νευροκοπίου: 153.8 mm

Σπάρτη: 114.2 mm

Αργυρούπολη Δράμας: 83.2 mm

Καλέντζι Αχαΐας: 79.2 mm

Φωτολίβος Δράμας: 64.8 mm

Σέττα Ευβοίας: 60 mm

Ανδρίτσαινα: 54.8 mm

Παρανέστι Δράμας: 54 mm

Πηγή: ertnews.gr