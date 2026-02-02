Ο δρόμος προς το μέλλον σου περνάει μέσα από το Deree!

Να δώσω πανελλήνιες ή να παρακολουθήσω μία ιδιωτική σχολή; Να σπουδάσω στην Ελλάδα ή να φύγω στο εξωτερικό; Θα βρω δουλειά στο αντικείμενό μου; Θα έχω προοπτικές εξέλιξης; Τι είναι τα soft skills; Γιατί είναι περιζήτητα στην αγορά εργασίας;

Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί μπορεί να σου φαίνονται γνώριμοι όταν σκέφτεσαι το μέλλον μετά το λύκειο. Όμως, τώρα έχεις κάθε λόγο να ανυπομονείς γι’ αυτό. Εμείς συγκεντρώσαμε για σένα τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους αξίζει να ανακαλύψεις το Deree – The American College of Greece, έναν οργανισμό με ιστορία και εκπαιδευτική παράδοση 150 χρόνων!

Το υπερσύγχρονο campus όπως στα αμερικανικά πανεπιστήμια, αλλά… στην Αθήνα! Το πολυπολιτισμικό περιβάλλον του Deree, ένα μέρος που συγκεντρώνει παιδιά από περισσότερες από 70 χώρες του κόσμου, σου δίνει την αίσθηση ότι σπουδάζεις έξω ενώ βρίσκεσαι στη χώρα σου.

Το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα, που συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή και τα soft skills. Tα συχνά ατομικά και ομαδικά projects, η καθοδήγηση από τους καθηγητές, οι πολλές φοιτητικές δραστηριότητες –μέσα από την οργάνωση σε club και συλλόγους– σε βοηθούν να αναπτύξεις την κριτική σου σκέψη, καθώς και δεξιότητες που δεν φανταζόσουν ότι διαθέτεις: Αυτοπεποίθηση, ηγετικό πνεύμα, άνεση στην επιχειρηματολογία, επικοινωνιακή ευελιξία, θα σε βοηθήσουν να ολοκληρωθείς ως προσωπικότητα και θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στην επαγγελματική και προσωπική σου ζωή.

Τα 32+6 καινοτόμα bachelor προγράμματα: στις κατευθύνσεις του Business, των Βιοϊατρικών Επιστημών, του Cybersecurity, των Χρηματοοικονομικών, της Ψυχολογίας, της Επικοινωνίας, του Τουρισμού, των Επιστημών Υπολογιστών, των Παραστατικών και Εικαστικών Τεχνών, των Γραφικών Τεχνών κ.ά. Όλα τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζουν γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές, ενώ πρόκειται για ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Και για εσένα που εξετάζεις το σενάριο ενός μεταπτυχιακού, το Deree προσφέρει 11 εξαιρετικά σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς της Ψυχολογίας, της Επικοινωνίας, της Εκπαίδευσης και του Data Science!

Οι εξελιγμένες εγκαταστάσεις που αναδεικνύουν το Deree σε state-of-the-art τεχνολογικό hub. Μια ματιά στη νέα υπερσύγχρονη Αίθουσα Προσομοίωσης Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών (Simulated Trading Room) αρκεί για να καταλάβεις ότι το Deree επενδύει στη γνώση με ό,τι πιο σύγχρονο προσφέρει η τεχνολογία. Η Αίθουσα είναι μοναδική τόσο από άποψη μεγέθους, όσο και εξοπλισμού, σε ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, σε βαθμό μάλιστα που θα μπορούσε να συναγωνίζεται αντίστοιχα rooms τραπεζών ή χρηματιστηρίων. Χρησιμοποιείται για διδασκαλία, στο πλαίσιο σχετικών μαθημάτων, αλλά και για την παραγωγή έρευνας. Το καλύτερο; Η εξοικείωση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα που σου εξασφαλίζει κορυφαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

To πρόγραμμα Study Abroad! Το wanderlust και η γνώση συνταξιδεύουν στο πιο κοσμογυρισμένο πρόγραμμα ανταλλαγής του Deree! Ταξίδεψε στην Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, παρακολουθώντας μαθήματα σε ένα από τα καταξιωμένα πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Ζήσε μία αξέχαστη φοιτητική εμπειρία στο εξωτερικό, με τα ίδια δίδακτρα που θα έδινες στο Deree ή –γιατί όχι;– και με μία υποτροφία!

Οι παράλληλες σπουδές. Αν σπουδάζεις ήδη σε σχολή του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και θέλεις να ενισχύσεις το πτυχίο σου με μία δεύτερη ειδικότητα, το Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών του Deree είναι η λύση που ζητάς. Το πρόγραμμα παράλληλων σπουδών είναι ιδιαίτερα ελαστικό και σε διευκολύνει έτσι, ώστε να μπορείς να συνδυάζεις τις δύο σχολές σου και να οργανώνεις τις εξεταστικές σου, ώστε να μη χάνεις καμία! Στο τέλος των σπουδών σου, θα έχεις στο χέρι δύο πτυχία και πολλά επιπλέον ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, αν έχεις υψηλούς βαθμούς στη δημόσια σχολή σου, το Deree σού δίνει κίνητρο να σπουδάσεις παράλληλα! Με τις υποτροφίες του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» μπορείς να παρακολουθήσεις ένα minor ή υποειδίκευση (δηλαδή ένα πρόγραμμα 6-7 μαθημάτων συγκεκριμένου πεδίου) από τις 61 που προσφέρονται στο Deree.

Οι μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου δίνουν προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Στο Deree η επαγγελματική σταδιοδρομία ξεκινάει ήδη από τις σπουδές σου. Η παραδοσιακά ισχυρή σύνδεσή του με την αγορά εργασίας εξασφαλίζει στους φοιτητές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση (internship) σε κορυφαίες εταιρείες ή ομίλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακόμη, μπορείς να εργαστείς part-time σε γραφεία του Κολλεγίου, και να έχεις διαρκή υποστήριξη από συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού. Το δίκτυο των περισσότερων από 69.000 αποφοίτων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος σε όλο τον κόσμο εξασφαλίζει, επίσης, ότι δεν θα αργήσεις να βρεις απασχόληση στον τομέα που σε ενδιαφέρει.

Το στιβαρό πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης, το οποίο υποστηρίζει 9 στους 10 φοιτητές που κάνουν αίτηση για οικονομική βοήθεια.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα; Η στιγμή να πάρεις αποφάσεις για το μέλλον των σπουδών σου έφτασε! Το Deree θα βρίσκεται στην Καλαμάτα 13, 14 και 15 Φεβρουαρίου και δεν θα αφήσει αναπάντητο κανένα ερώτημά σου!

Κλείσε ατομικό ραντεβού με τους συμβούλους σπουδών του Deree και κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού της Orientum!

Count on us!

Δήλωσε συμμετοχή εδώ