«Μικροί Ψηφιακοί Ήρωες» και ασφαλής ψηφιακή επικοινωνία από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας (βίντεο)

Με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου – 10 Φεβρουαρίου, το Εργαστήριο Πληροφορικής του Δήμου Καλαμάτας πραγματοποίησε ενημερωτικές δράσεις σε όλα τα ΚΔΑΠ με θέμα το Ασφαλές Διαδίκτυο & το Cyber Bullying.

Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τους κινδύνους του διαδικτύου και έμαθαν πρακτικούς τρόπους προστασίας και σωστής διαδικτυακής συμπεριφοράς. Μέσα από συζήτηση και βιωματικά σενάρια, κατανόησαν τη σημασία του σεβασμού και της υπευθυνότητας στον ψηφιακό κόσμο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον διαδικτυακό εκφοβισμό, ώστε να μπορούν να τον αναγνωρίζουν και να λένε με θάρρος «όχι». Στο τέλος της δράσης, δεσμεύτηκαν να είναι Ευγενικοί – Υπεύθυνοι – Γενναίοι και παρέλαβαν το δικό τους Δίπλωμα Ψηφιακού Ήρωα.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα παιδιά των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας συμμετείχαν, επίσης, σε μια δημιουργική και διασκεδαστική δράση με θέμα την Ασφαλή Ψηφιακή Επικοινωνία, μέσα από το διαδικτυακό παιχνίδι Interland. Παίζοντας, εξερεύνησαν τον ψηφιακό κόσμο, αντιμετώπισαν φανταστικές προκλήσεις και έμαθαν βασικούς κανόνες σωστής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, όπως ο σεβασμός προς τους άλλους και η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Μέσα από το παιχνίδι, η μάθηση έγινε βιωματική και ευχάριστη, καθώς τα παιδιά συνεργάστηκαν, συζήτησαν και αντάλλαξαν εμπειρίες.

Το Interland βοήθησε τους μικρούς συμμετέχοντες να κατανοήσουν με απλό και κατανοητό τρόπο πώς μπορούν να κινούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο, συνδυάζοντας τη γνώση με το παιχνίδι και τη χαρά της ανακάλυψης.