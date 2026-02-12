Στη Σουηδία μαθητές του 2ου ΓΕΛ Καλαμάτας

Στη Σουηδία ταξίδεψαν πέντε μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας, συνοδευόμενοι από τις καθηγήτριες Ελίνα Δημητρίου και Ηλέκτρα Μαρινοπούλου, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Φωνές Δημοκρατίας».

Εκεί φιλοξενήθηκαν από μαθητές του σχολείου Frida M lnlycke Gymnasiet στην πόλη Γκέτεμποργκ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές Θεόδωρος Γκούζος, Μαρία Πανωραία Καούρη, Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, Αναστάσιος Παναγιωτόπουλος και Μαρκέλλα Μαρία Παναγιωτοπούλου συμμετείχαν σε μαθήματα και εργαστήρια που οργάνωσε το σχολείο φιλοξενίας. Στόχος ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες, καθώς και η καταγραφή του τρόπου με τον οποίο η κοινωνική και οικονομική ανισότητα και η ανασφάλεια υπονομεύουν αυτή τη συμμετοχή.

Οι μαθητές επισκέφτηκαν το Γκέτεμποργκ και τη Στοκχόλμη, ξεναγήθηκαν στο Δημαρχείο, το Κοινοβούλιο και το Μουσείο Νόμπελ, ενώ φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες Σουηδών, γνωρίζοντας από κοντά την καθημερινότητά τους και την κουλτούρα της χώρας.