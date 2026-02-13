Καλαμάτα: Χωρίς θέρμανση το κτηριακό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην Κρήτης

Χωρίς θέρμανση είναι το κτηριακό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην Καλαμάτα, στην οδό Κρήτης, από τις αρχές του χρόνου.

Για τον λόγο αυτό ο Σύλλογος Καθηγητών Εσπερινού ΕΠΑΛ Καλαμάτας εκφράζει τη διαμαρτυρία του.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος κάνει λόγο για ακατάλληλες συνθήκες για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που επηρεάζουν σοβαρά την υγεία και τη συγκέντρωση όλων και καλεί τον Δήμο Καλαμάτας “να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του και να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης”.

Χαρακτηριστικά ο Σύλλογος Καθηγητών Εσπερινού ΕΠΑΛ Καλαμάτας αναφέρει:

“Το σύστημα θέρμανσης του σχολείου μας το οποίο βρίσκεται Κρήτης και Ρήγα Φεραίου, είναι εκτός λειτουργίας από τις αρχές Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι όλο το διάστημα της κακοκαιρίας υπομένουμε την υγρασία και το κρύο ώρες βραδινές από τις 18.00 και μέχρι τις 22.30, που οι συνθήκες όπως είναι ευνόητο, επιδεινώνονται. Το πρόβλημα χρονίζει και η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να παραμένουν επί ώρες σε αίθουσες χωρίς καμία μορφή θέρμανσης. Οι συνθήκες αυτές είναι ακατάλληλες για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επηρεάζουν σοβαρά την υγεία και τη συγκέντρωση όλων και υποβαθμίζουν την καθημερινή λειτουργία των σχολείων.

Στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα στεγάζονται και λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες το 1ο και το 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας, γεγονός που σημαίνει ότι το πρόβλημα της έλλειψης θέρμανσης επηρεάζει συνολικά μαθητές και εκπαιδευτικούς και των τριών σχολικών μονάδων.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει ενημερωθεί για το πρόβλημα από την πρώτη στιγμή, μέσω των διευθυντών των σχολικών μονάδων που στεγάζονται στο συγκρότημα και από τη διευθύντρια του Ε.Κ. Παρά τις έγκαιρες και επανειλημμένες επισημάνσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί λύση και τα καλοριφέρ παραμένουν εκτός λειτουργίας, γεγονός που προκαλεί εύλογη αγανάκτηση στη σχολική κοινότητα.

Η διασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών φοίτησης και εργασίας στα σχολεία αποτελεί βασική υποχρέωση της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τον λόγο αυτό, καλούμε τον Δήμο Καλαμάτας να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του και να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης στο σχολικό συγκρότημα.

Ο Σύλλογος Καθηγητών του Εσπερινού ΕΠΑΛ Καλαμάτας δηλώνει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα αυτονόητα για την προστασία της υγείας και της αξιοπρέπειας μαθητών και εκπαιδευτικών”.