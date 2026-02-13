Διεθνής διάκριση για το 10ο Πειραματικό Δημοτικό

Η ταινία είναι αφιερωμένη στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αλλά και σε όσους παλεύουν με την απώλεια αγαπημένων τους προσώπων.

Η ταινία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχολικού Ομίλου «ΜΟΥΣΑ», υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Πωλίνας Ορφανίδου (σενάριο, σκηνοθεσία, μουσική σύνθεση, χορογραφίες), με τη συνεργασία του Λεωνίδα Παπαδόπουλου (κινηματογράφηση και μοντάζ) και του Βασίλη Μπουτόπουλου (μίξη και τεχνική επεξεργασία ήχου). Η βράβευση της ταινίας μικρού μήκους πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στην Αθήνα. Τον Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους “Cinema… διάβασες;” συνδιοργάνωσαν η Α/θμια Εκπαίδευση Σερρών, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Προεδρία της Κυβέρνησης), το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, το ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας) και την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα – Μορφωτικό Σπίτι της Κύπρου.