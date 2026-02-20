Αντιπροσωπεία της ΑΔΕΔΥ στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών

Αντιπροσωπεία του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ συμμετείχε και στην τελευταία κινητοποίηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας “Ο Πλήθων”, μαζί με τη ΔΟΕ και άλλα εκπαιδευτικά σωματεία, έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, λόγω της κλήσης σε απολογία και ακρόαση ενώπιων του Περιφερειακού Πειθαρχικού Συμβουλίου, τριών εκπαιδευτικών από τη Λακωνία για τη συμμετοχή τους στην απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση.

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο πρόεδρος Δ. Φαββατάς, ο γ.γ. Π. Μερτίκας και τα μέλη Κ. Παπαδάκου, Ελ. Τζιαμπίρη και Χρ. Λαδά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ, μέσω των παρεμβάσεων του γ.γ. Π. Μερτίκα Π. που είναι και μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ και της Χρ. Λαδά που είναι και πρόεδρος του Συλλόγου

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας, “αποτυπώθηκε η ομόθυμη καταδίκη της δίωξης των συναδελφισσών εκπαιδευτικών που απλά υλοποιούν την νόμιμη απόφαση της Ομοσπονδίας τους. Καταγγέλθηκε η προσπάθεια της κυβέρνησης που ουσιαστικά ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση και χτυπά το ίδιο το απεργιακό δικαίωμα”.

Ακόμα, αναφέρεται πως “δηλώθηκε η στήριξη στους αγωνιζόμενους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, που δίνουν μάχη ενάντια στην πολιτική που έχει αφήσει τα σχολεία σε αυτή την δεινή κατάσταση,

την πολιτική που εντείνει την κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών, την εμπορευματοποίηση της γνώσης και υψώνει ταξικούς φραγμούς για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών στερώντας τους τα μορφωτικά τους δικαιώματα. Δόθηκε υπόσχεση ότι κανείς συνάδελφος δεν θα είναι μόνος σε αυτή τη μάχη, ότι συλλογικά με τα σωματεία θα συνεχίσει να δίνεται αγωνιστική απάντηση με όλες τις μορφές, με την απαίτηση να απαλλαγούν οι συναδέλφισσες από τις κατηγορίες”.

Το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ καταλήγει: “Δάσκαλος σκυφτός, αμόρφωτος λαός! Κάτω τα χέρια από τους απεργούς συναδέλφους!”.