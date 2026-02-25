Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας: Εντονη διαμαρτυρία του Συλλόγου Γονέων για τη μεταφορά μαθητών

Ζητεί άμεση επανεξέταση του δρομολογίου με αυτοψία στα επίμαχα σημεία και διασφάλιση ασφαλών στάσεων, ακόμη και με αναπροσαρμογή οχημάτων ή συνδυαστική λύση.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας “εκφράζει την έντονη ανησυχία και την κάθετη αντίθεσή του στην αιφνίδια τροποποίηση των στάσεων μεταφοράς μαθητών, κατόπιν απόφασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου” και σημειώνει:

“Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, ορισμένοι μαθητές καλούνται να διανύουν αποστάσεις έως και 1,5 χλμ. Επισημαίνουμε, όμως, ρητά ότι ακόμη και απόσταση 500 μέτρων καθίσταται επικίνδυνη όταν: δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν υφίσταται επαρκής οδική σήμανση, η κυκλοφορία οχημάτων είναι αυξημένη, δεν υπάρχει καμία οργανωμένη υποδομή ασφαλούς μετακίνησης ανηλίκων.

Η μετακίνηση μαθητών δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση αριθμητικά δεδομένα ή ποσοστά συμμετοχής μαθητών στο δρομολόγιο. Η αλλαγή στον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών δεν αναιρεί την υποχρέωση της Δημόσιας Διοίκησης να διασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια όλων ανεξαιρέτως των ανηλίκων.

Υπενθυμίζουμε ότι, θεσμικά και νομικά, σε κάθε σχεδιασμό που αφορά ανηλίκους, προέχει η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, αρχή που έχει, επανειλημμένα, επισημανθεί από εισαγγελικές αρχές σε ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας μαθητών. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του Μουσικού Σχολείου, η μετακίνηση παρουσιάζει πρόσθετες δυσκολίες, καθώς οι

μαθητές μεταφέρουν καθημερινά μουσικά όργανα τα οποία είναι: ογκώδη και βαριά ευαίσθητα στις καιρικές συνθήκες.

Επίσης, αναλόγως του προγράμματος διδασκαλίας ενδέχεται να μεταφέρουν, ταυτόχρονα, δύο μουσικά όργανα, αλλά και σχολική τσάντα με αρκετό βάρος, καθώς ορισμένες μέρες το πρόγραμμα είναι 9ωρο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μαθητές δεν έχουν ελεύθερο χέρι, ούτε τη δυνατότητα να προστατευθούν από τη βροχή ή τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Είναι αδιανόητο, σε μια περιφερειακή ενότητα όπου ο προϋπολογισμός για τη μεταφορά μαθητών ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ, να διαμορφώνονται συνθήκες που εκθέτουν ανήλικους σε καθημερινό κίνδυνο.

Ζητούμε: 1. Άμεση επανεξέταση του δρομολογίου με αυτοψία στα επίμαχα σημεία. 2. Διασφάλιση ασφαλών στάσεων, ακόμη και με αναπροσαρμογή οχημάτων ή συνδυαστική λύση. 3. Έγγραφη απάντηση σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίθηκε ασφαλής η νέα ρύθμιση”.