Ξεκίνησε η λειτουργία της Ακαδημίας Φαρμάκου Τρίπολης

Η Ακαδημία αποτελεί παράρτημα της ΣΑΕΚ Τρίπολης και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εντασσόμενη στο πλαίσιο της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο μήνυμά του προς τους νέους σπουδαστές ο διευθυντής της Ακαδημίας Ιωάννης Κατσίρης ανέφερε ότι η επιλογή ένταξης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης στον χώρο του φαρμάκου αποτελεί συνειδητή απόφαση με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και κοινωνικής προσφοράς. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η Ακαδημία στοχεύει στην παροχή θεωρητικής γνώσης και ποιοτικής πρακτικής άσκησης, με έμφαση στην επιστημονική εγκυρότητα, την επαγγελματική δεοντολογία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων του σύγχρονου επαγγελματία στον κλάδο του φαρμάκου και τη διασύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Όπως επισημαίνεται, η φοίτηση βασίζεται στη συνέπεια, την υπευθυνότητα και την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών, ενώ η Διεύθυνση, το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό δεσμεύονται να στηρίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία. Η έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας χαρακτηρίζεται ως αναπτυξιακή πρωτοβουλία για την Τρίπολη και για την επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα της υγείας, δημιουργώντας προοπτικές κατάρτισης και απασχόλησης στον συγκεκριμένο κλάδο.