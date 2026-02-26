Καλαμάτα: Μαθητικό - φοιτητικό συλλαλητήριο για τα Τέμπη (βίντεο-φωτογραφίες)

Μαθητικό - φοιτητικό συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία – έγκλημα στα Τέμπη, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

Μαθητές και φοιτητές έστειλαν μήνυμα ότι το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί και δεν θα συγκαλυφθεί, απαίτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι ένοχοι κι εξέφρασαν την αντίδρασή τους στο εθνικό απολυτήριο και στις τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις στο Λύκειο.

Αναλυτικά, ο μαθητής Νίκος Νικόπουλος, από το 3ο Λύκειο, επισήμανε ότι δεν ξεχνούν τους 57 νεκρούς της τραγωδίας στα Τέμπη και πως θα γίνουν η φωνή τους, για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα. Παρατήρησε ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο κράτος που δεν προστατεύει τους νέους και τους πολίτες κι εξέφρασε την αντίδραση των μαθητών στις τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις στο Λύκειο με τράπεζα θεμάτων. Τάχθηκε κατά των φροντιστηρίων από το Δημοτικό και σημείωσε ότι “δεν θέλουμε τα όνειρά μας να σπουδάσουμε, να μετριούνται με ευρώ”. Ζήτησε να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπεύθυνους για το έγκλημα στα Τέμπη, όσο ψηλά και αν βρίσκονται και να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη κι εγκλήματα.

Η μαθήτρια Σώτια Βασιλοπούλου, από το 1ο ΕΠΑΛ, παρατήρησε ότι “δεν ξεχνούμε και δεν συγχωρούμε, θα γίνουμε η φωνή των νεκρών στα Τέμπη” και δήλωσε ότι οι μαθητές θα είναι ξανά το Σάββατο, στην κεντρική πλατεία, στο συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη.

Η μαθήτρια Αριάνα Αναστασοπούλου, από το Μουσικό Σχολείο, απήγγειλε ποίημα συναισθηματικά φορτισμένο για την απώλεια παιδιών στο έγκλημα των Τεμπών.

Μαθητές του Μουσικού Σχολείου τραγούδησαν το τραγούδι “Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ”.

Ο πρόεδρος της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Φώτης Γαϊτάνης χαιρέτισε την ελπιδοφόρα συγκέντρωση των μαθητών, γιατί στο ερώτημα “Με τα κέρδη τους ή τις ζωές μας;”, απάντησαν ότι “είναι με τις ζωές μας”. Προέτρεψε σε αγώνα και σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο του Σαββάτου, “για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και ασφάλεια, για να έχουμε αυτά που αξίζουμε και δικαιούμαστε”.

Ακολούθησε πορεία με συνθήματα στην κεντρική πλατεία και σε κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας.



Γ.Σ.