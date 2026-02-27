1ο Τουρνουά Πινγκ Πονγκ των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου το 1ο Τουρνουά Πινγκ Πονγκ των ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας και Κ.Ε. Φάρις, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που προάγουν τον αθλητισμό και καλλιεργούν στα παιδιά τις αξίες της ευγενούς άμιλλας, της συνεργασίας, της πειθαρχίας και του σεβασμού προς τον συναθλητή. Οι μικροί συμμετέχοντες αγωνίστηκαν με ενθουσιασμό, αγωνιστικότητα και ήθος, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της ολόπλευρης ανάπτυξης και της κοινωνικοποίησής τους.

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες (γκρουπ), με κάθε παιδί να αγωνίζεται απέναντι σε τρεις διαφορετικούς αντιπάλους από την κατηγορία του. Συνολικά συμμετείχαν 26 παιδιά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: