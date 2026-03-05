Γαργαλιάνοι: Ομιλία Δεληγιάννη για τη βίαιη συμπεριφορά των νέων στο σχολείο

Μία πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική ομιλία για τις βίαιες συμπεριφορές των νέων στο σχολικό περιβάλλον πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στους Γαργαλιάνους.

Ο διοικητής του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας Τάσος Δεληγιάννης αποδέχθηκε πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων και αναφέρθηκε στο θέμα "Η βίαιη συμπεριφορά νέων και παιδιών σε ενδοσχολικό περιβάλλον-Αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης".

Στην ομιλία, την οποία παρακολούθησαν περισσότερα από 120 γονείς και κηδεμόνες, παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο σε ό,τι έχει να κάνει με τις πράξεις βίας μαθητών και μαθητριών μέσα στο σχολείο, ενώ αναλύθηκαν τα αίτια του φαινομένου και οι τρόποι αντιμετώπισης.

Ο έμπειρος αξιωματικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας απάντησε στο τελευταίο κομμάτι της ημερίδας σε αρκετές ερωτήσεις που του έκαναν οι γονείς.