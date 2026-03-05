Η ΟΑΚ Μεσσηνίας στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σεισμό και πυρκαγιά

Στα εκπαιδευτήρια Μπουγά βρέθηκαν την περασμένη Παρασκευή εθελοντές της ΟΑΚ Μεσσηνίας και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα προστασίας από σεισμούς και πυρκαγιές, εκπαιδεύοντας τους αυριανούς πολίτες στην Πολιτική Προστασία.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου δεξιοτήτων «Σεισμός! Και τώρα τι κάνω;», από την θεματική ενότητα « Φροντίζω το περιβάλλον - Κλιματική Αλλαγή - Φυσικές Καταστροφές - Πολιτική Προστασία», τρία μέλη της ΟΑΚ μίλησαν στους μαθητές για την πρόληψη και τη σωστή αντίδραση σε περίπτωση σεισμού, την αντιμετώπιση αστικών πυρκαγιών και τη σημασία της ψυχραιμίας και της ετοιμότητας.

Μετά τη θεωρία ακολούθησε η πράξη, με μια απόλυτα επιτυχημένη άσκηση εκκένωσης του σχολικού κτιρίου, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί λειτούργησαν υποδειγματικά!

Οι μικροί μαθητές στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στο πυροσβεστικό όχημα της ΟΑΚ, περιεργάστηκαν τον εξοπλισμό, ενώ έλαβαν και αναμνηστικά πιστοποιητικά συμμετοχής.

Η ΟΑΚ ευχαρίστησε τα εκπαιδευτήρια Μπουγά για την εμπιστοσύνη και την άψογη συνεργασία, τονίζοντας πως “η πρόληψη ξεκινά από την εκπαίδευση και η ΟΑΚ Μεσσηνίας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε ηλικία!”.