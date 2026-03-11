Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Παρουσιάστηκε το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε η Δρ Ευθαλία Χατζηγιάννη, καθηγήτρια, Αντιπρύτανις Διοικητικών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Συντονίστρια του Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητή Αθανάσιο Κατσή, την αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Μαρία Οικονομάκου, καθώς και την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Τρίπολης, Λειώ Κορώνη-Παπαντωνίου. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Dr Ghassan Khalil, διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Role of Academia and Society in Upholding Child Rights», αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας στην προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Στη συνέχεια, ο Δρ Ισαάκ Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, παρουσίασε το επικείμενο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στην Προώθηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών». Ακολούθησαν ομιλίες από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς και ερευνητές. Ο Δρ Αθανάσιος Καραλής, καθηγητής και συντονιστής του Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσίασε την πρωτοβουλία δημιουργίας αντίστοιχων κέντρων στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ο Δρ Αθανάσιος Στρίγκας, καθηγητής και αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ανέπτυξε τη συμβολή των πανεπιστημίων στην παιδική προστασία και στη δημόσια παρέμβαση. Η Δρ Σοφία Μαυρίκου, επίκουρη καθηγήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε για τη σημασία μιας συμπεριληπτικής ακαδημαϊκής κοινότητας με έμφαση στα δικαιώματα των κοριτσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, υπό την προεδρία του Δρ Γεωργίου Πανουτσόπουλου, καθηγητή και προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Τροφή για Δράση». Η Δρ Παρασκευή Ντετοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια του ίδιου Τμήματος, αναφέρθηκε στον ρόλο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως φορέα υλοποίησης του προγράμματος, ενώ η Δρ Κωνσταντίνα Αργύρη, επίκουρη καθηγήτρια, παρουσίασε τη λειτουργία των σχολείων ως κόμβων δράσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό.

Το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό χώρο έρευνας, εκπαίδευσης και συνεργασίας με θεσμούς και κοινωνικούς φορείς, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.