Εκδήλωση για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην Καλαμάτα

Μια σημαντική εκδήλωση ενημέρωσης για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία διοργανώνουν τα UniStart Hubs την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 3 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στον Αντικάλαμο.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Διαδρομές Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας», εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου UniStart Hubs, που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα θα ανοίξει με σύντομους χαιρετισμούς, ενώ στη συνέχεια η επικεφαλής των UniStart Hubs, Ελένη Μητσέα, θα παρουσιάσει το έργο και τις επερχόμενες δράσεις της πρωτοβουλίας, οι οποίες απευθύνονται σε φοιτητές, ερευνητές και νέους επιχειρηματίες.

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης θα αποτελέσει συζήτηση με θέμα «Εμπειρίες από τον κόσμο των επιχειρήσεων», με τη συμμετοχή των επιχειρηματιών Γιώργου Βουτσή, ιδρυτή της Holihouse, και Γιώργου Κάβουρα, ιδρυτή της Vionix Labs. Οι ομιλητές θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους από την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις κρίσιμες επιλογές που διαμορφώνουν τη σύγχρονη επιχειρηματική πορεία.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να θέσουν ερωτήματα και να ανταλλάξουν απόψεις.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, νέους επαγγελματίες, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών εγχειρημάτων.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Οργάνωση και Λειτουργία Δομών» της Πράξης για τη δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021–2027».