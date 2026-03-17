4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Δράση αγάπης με βαπτίσεις 5 παιδιών στη Μαδαγασκάρη

Μια ιδιαίτερα συγκινητική και παιδαγωγικά σημαντική δράση υλοποίησαν οι μαθητές της Γ' τάξης του 4ου Γυμνασίου Καλαμάτας στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών και της ενότητας «Ιεραποστολή».

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ορθόδοξο Σωματείο «Παναγία η Κοσμοσώτειρα», τον π. Θεμιστοκλή Χριστοδούλου και την Επισκοπή Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης και αφορούσε τη βάπτιση πέντε παιδιών στη Μαδαγασκάρη. Η δράση αποτέλεσε μια έμπρακτη προσέγγιση της έννοιας της ιεραποστολής και της χριστιανικής προσφοράς, εμπνευσμένη από το ιεραποστολικό έργο του νέου Αγίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πατρός Χρυσοστόμου Παπασαραντόπουλου. Μέσα από αυτή τη δράση οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά την αξία της αγάπης, της αλληλεγγύης και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων, κάθε τμήμα της Γ' τάξης ανέλαβε να δώσει όνομα σε ένα από τα παιδιά που βαπτίστηκαν. Τα ονόματα επιλέχθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές: Γεώργιος (Γ1). Αγγελος (Γ2). Γεωργία (Γ3). Νεκτάριος (Γ4). Απόστολος (Γ5).

Η δράση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις θεολόγους του σχολείου Αγλαία Ρεμπατσουλέα και Κωνσταντίνα Χριστοπούλου, οι οποίες καθοδήγησαν τους μαθητές στη βιωματική προσέγγιση της ιεραποστολής και της χριστιανικής διακονίας. Οπως επισημαίνει το σχολείο, η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε τη σημασία της βιωματικής μάθησης και της σύνδεσης της σχολικής γνώσης με την πραγματική ζωή, καλλιεργώντας παράλληλα αξίες όπως η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο. Η σχολική κοινότητα συγχαίρει τους μαθητές για τη συμμετοχή και την ευαισθησία που επέδειξαν, καθώς και τους γονείς και κηδεμόνες για τη στήριξή τους στην αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία. Τέτοιες δράσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών με κοινωνική και πνευματική ευαισθησία.